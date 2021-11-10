Новости

Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 19:22
Турчак сообщил, что съезд "Единой России" назначен на 4 декабря 18:58
Кузнецова избрана врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 18:43
Футболистка "ПСЖ" организовала нападение на конкурентку за место в составе 18:32
Умер художник "Тайны Третьей планеты" Дмитрий Куликов 18:32
Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией 18:28
Парламентарии Беларуси и РФ обсудят ситуацию с беженцами 18:28
Инфляция в США выросла до рекорда с 1990 года 18:26
Премьеру "Ампира V" по роману Виктора Пелевина снова перенесли 18:18
Исследование: Прослушивание любимой музыки помогает от болезни Альцгеймера 18:17
На учении ОДКБ в Казани саперы использовали датчик "жив-ранен, убит" 18:01
МКС готовится к маневру уклонения от "космического мусора" 17:59
ЦБ: Число жалоб россиян на банки сократилось на треть 17:50
Умерла актриса из "Иванова детства" Валентина Малявина 17:49
Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение 17:41
В Австрии открыли памятник жертвам Холокоста 17:41
Россия разрешит беспошлинный импорт мяса в 2022 году 17:35
Путин: Организации ОПК в РФ работают стабильно даже в условиях пандемии 17:30
Больше всего белорусов волнует уровень их доходов и состояние здоровья 17:22
Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска 17:20
Онищенко назвал самолет самой опасной зоной для заражения коронавирусом 17:18
Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара 16:55
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 16:48
Умер 21-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов 16:47
Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
10.11.2021 18:01
Рубрика: Власть

На учении ОДКБ в Казани саперы использовали датчик "жив-ранен, убит"

Текст: Юрий Гаврилов

В среду на полигоне Казанского танкового училища, где проходит учение "Нерушимое братство-2021" Коллективных миротворческих сил ОДКБ, впервые использовали инженерно-штурмовые группы.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В учениях ОДКБ "Нерушимое братство-2021" участвуют 1800 человек

По замыслу учения, некие вооруженные лица захватили административное здание, создали там долговременные огневые точки и отказываются сдаваться. Провести штурм мешают многочисленные "растяжки" и другие самодельные взрывные устройства на подходе к зданию. К их обезвреживанию командование привлекло инженерные подразделения Центрального военного округа, которые недавно получили миротворческий статус, а также саперов из Беларуси.

В отличие от других подразделений, эти военнослужащие были одеты в современные костюмы сапера ОВР-3Ш с 6-м классом защиты. Она обеспечивается за счет использования в этой амуниции жестких металлических, пластиковых и керамических плит, а также гибких элементов из арамидной ткани. Также у военных инженеров имелись штурмовые щиты, датчики "свой-чужой", "жив-ранен, убит" и модули стутниковой навигации ГЛОНАCC/GPS. А еще - защитные шлемы, саперные мачете, комплекты для вышибания замков из дверей, штурмовые лестницы, гидравлические кусачки, подрывные машинки и другие средства для успешного выполнения задачи.

Такая экипировка, а также отменная профессиональная выучка саперов сделала свое дело. Они разминировали захваченное здание и позволили очистить от условных бандитов. "Инженерный спецназ" справился с поставленными задачами и хорошо зарекомендовал себя на учении "Нерушимое братство-2021", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В регионах Власть Безопасность Армия Международные организации ОДКБ Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах