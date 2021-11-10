На YouTube больше не покажут количество дизлайков

На YouTube объявили о важном нововведении. Теперь под видео не будет показываться количество дизлайков - статистика станет доступна только авторам контента. Сама кнопка "не нравится" при этом останется.

- Мы стремимся стать сервисом, где любые авторы могут поделиться своим мнением. Чтобы гарантировать, что на YouTube практикуется уважительное взаимодействие между зрителями и авторами, мы ввели несколько функций, которые улучшат восприятие контента. Количество оценок "не нравится" станет приватным для того, чтобы избежать ситуации, когда пользователи намеренно ставят дизлайки. Нововведение начнет действовать с сегодняшнего дня, Мы знаем, что вы можете не согласиться с этим, ро считаем, что это правильно для платформы, - пояснили в компании.

Эксперимент показал, что когда пользователи не видят точное количество дизлайков, они реже нажимают на кнопку "не нравится". Уточняется, что нововведение - лишь одна из многих инициатив, которые внедрены для того, чтобы защитить авторов видео от оскорблений и несправедливых нападок.