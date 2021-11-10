Новости

НАСА перенесло высадку человека на Луну на 2025 год 00:46
РФ попросила генсека ООН начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам 00:23
Жителей столичного региона ожидает самый холодный день недели 00:18
Макрон объявил меры по борьбе с пятой волной коронавируса 00:00
В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания 09.11.2021
"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов 09.11.2021
Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 09.11.2021
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 09.11.2021
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 09.11.2021
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 09.11.2021
Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов 09.11.2021
МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 09.11.2021
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 09.11.2021
Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна 09.11.2021
Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!" 09.11.2021
В московском метро произошел сбой 09.11.2021
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику 09.11.2021
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 09.11.2021
Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч 09.11.2021
Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве 09.11.2021
Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 09.11.2021
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 09.11.2021
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 09.11.2021
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 09.11.2021
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 09.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 00:46
Рубрика: В мире

НАСА перенесло высадку человека на Луну на 2025 год

Глава НАСА Билл Нельсон. Фото: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Глава НАСА Билл Нельсон. Фото: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Глава НАСА Билл Нельсон. Фото: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, а высадка человека на луну - будет возможна не раньше 2025 года. Об этом на брифинге заявил глава НАСА Билл Нельсон.

Фото: iStock
Установлена причина мощной бомбардировки Луны в древности

Он озвучил изменения в графике программы возвращения американцев на Луну, заявленной предыдущей администрацией США. Нельсон объяснил, что задержка вызвана в том числе попыткой компании Blue Origin оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX.

На время рассмотрения претензии все работы по контракту были приостановлены. "Мы потеряли почти полгода", - цитирует Нельсона РИА Новости. На прошлой неделе суд положил конец разбирательству, отказавшись рассматривать иск компании против НАСА.

Ранее администрация бывшего президента Дональда Трампа объявила амбициозный план по возвращению американцев на Луну в 2024 году. Программа "Артемис" предусматривает сначала беспилотный и пилотируемый полеты к Луне, создание окололунной орбитальной станции, а затем посадку человека на поверхность Луны.

В доставленном с Луны грунте обнаружен "чужеродный" материал
В мире США Общество Космос Освоение Луны

Главное сегодня

Захарова: Запад запустил кампанию против РФ по обвинению в миграционном кризисе
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Клишас: Проект закона о системе публичной власти в регионах доработают
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Минцифры предложило оформлять Fan ID на Госуслугах
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов