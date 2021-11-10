НАСА перенесло высадку человека на Луну на 2025 год

Первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, а высадка человека на луну - будет возможна не раньше 2025 года. Об этом на брифинге заявил глава НАСА Билл Нельсон.

Он озвучил изменения в графике программы возвращения американцев на Луну, заявленной предыдущей администрацией США. Нельсон объяснил, что задержка вызвана в том числе попыткой компании Blue Origin оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX.

На время рассмотрения претензии все работы по контракту были приостановлены. "Мы потеряли почти полгода", - цитирует Нельсона РИА Новости. На прошлой неделе суд положил конец разбирательству, отказавшись рассматривать иск компании против НАСА.

Ранее администрация бывшего президента Дональда Трампа объявила амбициозный план по возвращению американцев на Луну в 2024 году. Программа "Артемис" предусматривает сначала беспилотный и пилотируемый полеты к Луне, создание окололунной орбитальной станции, а затем посадку человека на поверхность Луны.