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Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт

Аргентина
    10.11.2021, 16:48
Текст:   Диана Ковалева

Известной певице и актрисе Наталии Орейро вручили российский паспорт в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Она также принесла присягу гражданина Российской Федерации: сначала на русском языке, а затем на испанском.

Фото: EPA/David Fernandez
Видео: Получившая гражданство Наталия Орейро обратилась к россиянам

"Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России", - сказала она по-русски, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил актрисе и ее сыну российское гражданство. Звезда известного аргентинского телесериала "Дикий ангел" впервые посетила Россию в 2001 году и сразу же, по ее словам, почувствовала с ней духовную связь. Сейчас в РФ у нее большой фан-клуб, актриса приезжает в нашу страну почти каждый год с гастролями. Она также учит русский язык и уже не раз исполняла свои мировые хиты на русском языке. Кроме того, к чемпионату мира по футболу 2018 года, который прошел в России, Орейро записала на английском, испанском и русском композицию United By Love ("Объединенные любовью").

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