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10.11.2021 20:17
Рубрика: Культура

Неизданная песня The Beatles впервые прозвучала в музее Ливерпуля

Текст: Александр Алексеев
Трек Radhe Shaam был записан в 1968 году - в пору увлечения Джорджа Харрисона индийской музыкой. Он никогда еще не публиковался. Да и найден был теперь случайно - на чердаке дома в Бирмингеме.

Эту кассету, спустя 53 года, нашел композитор Суреш Джоши, разбиравшийся во время карантина из-за COVID-19 в своем архиве. Именно он сочинил песню Radhe Shaam, которую спел индийский вокалист Аашиш Хан. На гитаре тогда играл Джордж Харрисон, а Ринго Старр - на ударных.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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В те годы трек так и не был выпущен - все участники записи отвлеклись на другие проекты, да и у The Beatles дел было много: после выпуска "Белого альбома", они готовили песни уже для следующего - Abbey Road.

В среду, 10 ноября песня впервые публично прозвучала в музее The Beatles, расположенном в Ливерпуле.

Выйдет ли она отдельным синглом, издание Evening Standard, сообщившее эту новость, пока не знает.

Между тем

Двухэтажный дом Джорджа Харрисона, в котором прошло его ливерпульское детство, будет продан на аукционе 30 ноября 2021 года. Именно здесь проходили первые репетиции группы Quarrymen, в которой изначально и встретились Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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