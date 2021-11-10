Неизданная песня The Beatles впервые прозвучала в музее Ливерпуля

Трек Radhe Shaam был записан в 1968 году - в пору увлечения Джорджа Харрисона индийской музыкой. Он никогда еще не публиковался. Да и найден был теперь случайно - на чердаке дома в Бирмингеме.

Эту кассету, спустя 53 года, нашел композитор Суреш Джоши, разбиравшийся во время карантина из-за COVID-19 в своем архиве. Именно он сочинил песню Radhe Shaam, которую спел индийский вокалист Аашиш Хан. На гитаре тогда играл Джордж Харрисон, а Ринго Старр - на ударных.

В те годы трек так и не был выпущен - все участники записи отвлеклись на другие проекты, да и у The Beatles дел было много: после выпуска "Белого альбома", они готовили песни уже для следующего - Abbey Road.

В среду, 10 ноября песня впервые публично прозвучала в музее The Beatles, расположенном в Ливерпуле.

Выйдет ли она отдельным синглом, издание Evening Standard, сообщившее эту новость, пока не знает.

Между тем

Двухэтажный дом Джорджа Харрисона, в котором прошло его ливерпульское детство, будет продан на аукционе 30 ноября 2021 года. Именно здесь проходили первые репетиции группы Quarrymen, в которой изначально и встретились Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.