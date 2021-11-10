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Рубрика: Культура

Netflix анонсирует второй проект в РФ: в главной роли Александр Петров

Текст: Сусанна Альперина
Первый оригинальный проект самого большого онлайн-кинотеатра в мире (214 млн пользователей с платной подпиской в более чем 190 странах) Netflix в России - сериал "Анна К", который снимают сразу пять наших режиссеров, привлекает к себе большое внимание, хотя создатели над ним только работают. Слухи о втором оригинальном сериале Netflix в нашей стране просачивались в СМИ и соцсети, но вся информация не была подтверждена официально, и в ней появлялось немало ошибок. Представители видеосервиса ничего не комментировали, но вот сегодня сделано официальное заявление. У новой российской драмы, которая снимается для стриминговой платформы, пока нет названия - ни рабочего, ни официального. На Netflix такие проекты значатся под грифом "Untitle", что и означает "без названия". Но что же известно о проекте на данный момент? Вот пять фактов.
Фото: Предоставлено Netflix Фото: Предоставлено Netflix
Фото: Предоставлено Netflix

Первое. Это история о судьбе и внутренней трансформации героя. "Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой", - говорится в релизе Netflix. Внимательно прочитав релиз, мы поняли, что главной темой нового сериала станет прощение и искупление.

Фото: kinopoisk.ru
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Второе. Главную роль в сериале сыграет Александр Петров. О его герое известно, что у него все было - признание, поклонницы и деньги. Но роскошная жизнь в один миг оказалась в прошлом, когда он стал виновником преступления. Впереди - бесконечная череда ежедневных испытаний. Его прежний мир разрушен, а в новом нет и проблеска надежды. Путь к искуплению будет долгим и трудным. Но есть лишь одно решение…

Третье. Шоураннер проекта Эдуард Оганесян. Самая громкая работа Оганесяна в сериальном жанре - "Чики". А про новый проект он говорит так: "Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я ещё не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни".

Четвертое. Причину, по которой Netflix взялся за этот сериал, пояснила Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов стриминга в Центральной и Восточной Европе и в России: "История захватила нас, как только мы прочитали сценарий, и мы рады объединиться с невероятной российской командой, чтобы воплотить в жизнь второй сериал для Netflix в России. Это удивительная история с уникальным взглядом на то, какие невообразимо сложные и неожиданные повороты могут ждать человека на его жизненном пути. Мы с нетерпением ждем, когда зрители Netflix в России и по всему миру смогут оценить эту глубокую психологическую драму".

Фото: "КиноПоиск"
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Пятое. Сценаристы сериала - Эдуард Оганесян, Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Продюсеры - Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Кочеткова, Фёдор Бондарчук, Вячеслав Муругов, сопродюсеры Алина Тяжлова и Мила Розанова. "Это сотрудничество - большой шаг для всей индустрии и показатель того, что мы все движемся в верном направлении и продолжаем развиваться дальше. Партнерство с Netflix - с развлекательным сервисом, который формирует тренды и задает уровень качества контента - важный продюсерский и творческий опыт для нас", - говорит Фёдор Бондарчук.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

Название проекта и подробности о нем будут анонсированы позже. "РГ" последит за информацией.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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