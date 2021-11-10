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Netflix показал второй тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde

Новости
    10.11.2021, 11:42
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил второй тизер перезапуска мексиканского сериала о жизни в интернате для богатых и не очень школьников "Мятежный дух" (Rebelde, 2002). Стала известна дата премьеры - 5 января 2022 года.

Фото: youtube.com/ HBO
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Мексиканский "Мятежный дух" был, в свою очередь, ремейком аргентинского Rebelde Way. Теленовеллы были очень популярны в испаноязычных странах, а музыкальные группы RBD и Erreway, образовавшиеся по ходу сюжета, успешно выпускали альбомы и гастролировали.

В новом отрывке нам показывают учеников, которые исполняют кавер-версию хита Baby One More Time Бритни Спирс, затем выступают на музыкальной битве групп. Заканчивается ролик припевом песни Yo soy rebelde ("Я - мятежник").

Первый тизер - здесь.

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