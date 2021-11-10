Netflix показал второй тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde

Стриминговый сервис Netflix выпустил второй тизер перезапуска мексиканского сериала о жизни в интернате для богатых и не очень школьников "Мятежный дух" (Rebelde, 2002). Стала известна дата премьеры - 5 января 2022 года.

Мексиканский "Мятежный дух" был, в свою очередь, ремейком аргентинского Rebelde Way. Теленовеллы были очень популярны в испаноязычных странах, а музыкальные группы RBD и Erreway, образовавшиеся по ходу сюжета, успешно выпускали альбомы и гастролировали.

В новом отрывке нам показывают учеников, которые исполняют кавер-версию хита Baby One More Time Бритни Спирс, затем выступают на музыкальной битве групп. Заканчивается ролик припевом песни Yo soy rebelde ("Я - мятежник").

Первый тизер - здесь.