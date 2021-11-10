Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры

Из-за роста себестоимости строительства обманутые дольщики в будущем чаще будут получать денежные компенсации, а не ключи от квартир. Об этом сказал гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев на расширенном заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Перед фондом поставлена задача разобраться с проблемами обманутых дольщиков до конца 2023 года. "Сейчас есть все предпосылки, что эта проблема будет решена", - отметил Тимофеев.

Фондом уже приняты решения по 100 тысячам обманутых дольщиков. Они получили либо квартиры, либо компенсации.

По итогам первого полугодия 2021 года Наблюдательным советом фонда примерно по 30% объектов были приняты решения о выплате компенсаций, 70% домов решено достраивать. При этом в связи с тем, что стоимость строительства растет, критерий экономической эффективности меняется, сказал Тимофеев. "Мы предполагаем, что в будущем основные решения будут в пользу выплат. С одной стороны, это позволит уместиться в лимит бюджетных средств, который предполагается направить на решение этой проблемы. С другой стороны, проблема граждан будет быстрее решена".

Сейчас, по данным реестра проблемных домов, осталось 146 тысяч пострадавших граждан, сообщил Тимофеев, из них 90 тысячами занимается фонд (остальными - регионы). По 70 тысячам уже приняты решения, осталось либо заплатить деньги, либо достроить объект. Еще 21 тысяча человек ждет решений Наблюдательного совета. Решения будут приняты к середине следующего года, сказал гендиректор фонда.

Объекты, которыми занимается фонд, становятся все сложнее, добавил Тимофеев. Судьба тех, по которым можно было быстро принять решения, уже определена. Насчитывается около 460 домов, по которым не хватает документов, проектной документации. Фонд занимается розыском этих документов через следственные органы, арбитражных управляющих и другими способами.