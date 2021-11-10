Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение

В повседневной жизни людей есть немало привычек, которые ведут к ухудшению зрения. Об этом заявила доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Речь идет, в частности, о недостаточном количестве воды, которую пьет человек. Дефицит жидкости может привести к сухости и дискомфорту в глазах. Негативно влияет и покупка готовых очков.

"При выписке рецепта офтальмолог учитывает много индивидуальных особенностей человека - центровка линз, их межцентровое расстояние, степень рефракции. Конечно, в готовых очках учесть всего этого не получится", - приводит слова врача "Газета.ру".

К очевидным факторам снижения резкости зрения можно отнести работу на компьютере в темном помещении и чтение в транспорте. В первом случае человеку приходится "постоянно фокусироваться на объектах разной освещенности", тогда как глазам для этого нужно значительное время. При чтении в движении руки, которые держат книгу, газету или гаджет, постоянно дергаются, а потому глаза также испытывают повышенную нагрузку от смены фокуса.

"Стоит делать небольшие перерывы каждые 10-15 минут, чтобы глаза могли расслабиться и отдохнуть", - посоветовала Татьяна Шилова.