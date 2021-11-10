Новости

МКС готовится к маневру уклонения от "космического мусора" 17:59
ЦБ: Число жалоб россиян на банки сократилось на треть 17:50
Умерла актриса из "Иванова детства" Валентина Малявина 17:49
Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение 17:41
В Австрии открыли памятник жертвам Холокоста 17:41
Россия разрешит беспошлинный импорт мяса в 2022 году 17:35
Путин: Организации ОПК в РФ работают стабильно даже в условиях пандемии 17:30
Больше всего белорусов волнует уровень их доходов и состояние здоровья 17:22
Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска 17:20
Онищенко назвал самолет самой опасной зоной для заражения коронавирусом 17:18
Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара 16:55
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 16:48
Умер 21-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов 16:47
Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве 16:45
МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения 16:44
Мосметро стало победителем национальной премии 16:41
Сенаторы одобрили зачисление в ПФР конфискованных у коррупционеров денег 16:39
В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов 16:32
Военные корабли РФ следят за действиями американских ВМС в Черном море 16:29
В Минске исключили возможность обмена послами с США в ближайшее время 16:24
Минтранс задумался о создании перевозчика социальных грузов 16:10
Главную новогоднюю ель страны спилят в Щелковском районе Подмосковья 15:55
Поставки огнеметной системы "Тосочка" в войска начнутся до конца года 15:51
Фальков: В вузах привиты 75 процентов преподавателей и треть студентов 15:43
Голикова: Необходимо привить 22 млн человек, ревакцинировать - 9 млн 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 17:41
Рубрика: Общество

Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение

Фото: Александр Карпушкин/ТАСС Фото: Александр Карпушкин/ТАСС
Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

В повседневной жизни людей есть немало привычек, которые ведут к ухудшению зрения. Об этом заявила доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Речь идет, в частности, о недостаточном количестве воды, которую пьет человек. Дефицит жидкости может привести к сухости и дискомфорту в глазах. Негативно влияет и покупка готовых очков.

Фото: iStock
Сколько времени можно проводить со смартфоном без ущерба для глаз

"При выписке рецепта офтальмолог учитывает много индивидуальных особенностей человека - центровка линз, их межцентровое расстояние, степень рефракции. Конечно, в готовых очках учесть всего этого не получится", - приводит слова врача "Газета.ру".

К очевидным факторам снижения резкости зрения можно отнести работу на компьютере в темном помещении и чтение в транспорте. В первом случае человеку приходится "постоянно фокусироваться на объектах разной освещенности", тогда как глазам для этого нужно значительное время. При чтении в движении руки, которые держат книгу, газету или гаджет, постоянно дергаются, а потому глаза также испытывают повышенную нагрузку от смены фокуса.

"Стоит делать небольшие перерывы каждые 10-15 минут, чтобы глаза могли расслабиться и отдохнуть", - посоветовала Татьяна Шилова.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать