Онищенко назвал самолет самой опасной зоной для заражения коронавирусом

Самолет является опасной зоной по риску заражения коронавирусом. Такое заявление сделал эпидемиолог, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но, когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я ни спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован", - цитирует ТАСС специалиста, которого попросили прокомментировать введение обязательной проверки QR-кодов при посадке в самолет и покупке авиабилетов в некоторых регионах РФ.

Онищенко заявил, что такая мера, по его мнению, должна быть введена по всей России.

QR-коды были введены при полетах на внутренних маршрутах в Хабаровском крае и на Камчатке.

При этом в Роспотребнадзоре ранее сообщали, что в полете воздух в салоне самолета обновляется и обеззараживается. Воздухообмен устроен так, что если человек в течение полета не перемещается активно по салону, риск заражения есть только от ближайших соседей или бортпроводников. Напомним, в самолетах соблюдается требование обязательного ношения маски.