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10.11.2021 10:35
Рубрика: Общество

Опрос: Кто в семье должен уходить в декретный отпуск

Текст: Владимир Емельяненко

Почти половина россиян - 47%, полагают, что вопрос о том, кто в семье должен уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком, должен обсуждаться. Таковы итоги ежегодного социологического опроса сервиса "Работа.ру", пишет RT.

38% участников исследования по-прежнему считают, что брать отпуск по уходу за ребенком обязаны только женщины. Правда, год назад так полагали более половины опрошенных - 52%. То есть доля тех, кто уверен, что декретный отпуск - это обязанность женщин, снизилась на 14%.

И, наоборот, заметно, с 34 до 47%, выросло число тех, кто предлагает обсуждать этот вопрос. 14% участников исследования высказали мнение о том, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает. При этом желание уйти в декретный отпуск выразили 2% мужчин против 1% в прошлом году.

Ранее, благодаря другому исследованию сервиса "Работа.ру", стало известно, что более 25% женщин после декретного отпуска вынуждены менять место работы.

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