Оверчук: Россия и Евросоюз готовы к диалогу по климатическим вопросам

Вице-премьер Алексей Оверчук обсудил с исполнительным заместителем председателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом подходы России и Евросоюза к преодолению глобальных климатических вызовов, перспективы развития взаимодействия в климатической и энергетической сферах, а также другие аспекты российско-европейских отношений. Встреча состоялась на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает пресс-служба правительства.

Так, Оверчук и Тиммерманс обменялись мнениями о возможности сотрудничества по Сахалинскому углеродному эксперименту и выработке общих подходов к учету, обороту и взаимному признанию углеродных единиц. Российский вице-премьер, в частности, отметил, что вопросы трансграничного регулирования должны решаться в многостороннем порядке.

Стороны договорились поддерживать контакты по вопросам климата и обсудили возможность продолжения диалога в начале 2022 года.

"Обе стороны считают, что в вопросах климатической повестки налаживание диалога между Российской Федерацией и Европейским Союзом возможно, при этом климатические вопросы настолько всеобъемлющие, что могут стать отправной точкой для возобновления диалога и по другим направлениям", - отметил по итогам переговоров Оверчук.