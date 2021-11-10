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10.11.2021 18:28
Рубрика: Власть

Парламентарии Беларуси и РФ обсудят ситуацию с беженцами

Текст: Татьяна Замахина

Парламентское собрание союза Беларуси и России проведет свое заседание 2 декабря. В частности, будет обсуждаться ситуация с беженцами на белорусско-польской границе. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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Свой первый зарубежный визит в качестве спикера палаты восьмого созыва Володин совершит в Минск.

"Обсудим двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Беларуси", - заявил парламентарий.

Кроме того, будут обсуждаться организационные вопросы и реализация решений Высшего госсовета Союзного государства.

Также Володин уточнил, что Совет Думы утвердил состав депутации Госдумы РФ в Парламентском собрании, куда войдут представители всех фракций.

Ранее стало известно, что перед польскими заграждениями на линии границы скопились более двух тысяч беженцев - их не пропускают. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения.

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