Парламентарии Беларуси и РФ обсудят ситуацию с беженцами

Парламентское собрание союза Беларуси и России проведет свое заседание 2 декабря. В частности, будет обсуждаться ситуация с беженцами на белорусско-польской границе. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Свой первый зарубежный визит в качестве спикера палаты восьмого созыва Володин совершит в Минск.

"Обсудим двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Беларуси", - заявил парламентарий.

Кроме того, будут обсуждаться организационные вопросы и реализация решений Высшего госсовета Союзного государства.

Также Володин уточнил, что Совет Думы утвердил состав депутации Госдумы РФ в Парламентском собрании, куда войдут представители всех фракций.

Ранее стало известно, что перед польскими заграждениями на линии границы скопились более двух тысяч беженцев - их не пропускают. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения.