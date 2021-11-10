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10.11.2021,  
10:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Первые "Терминаторы" введут в штат танковой дивизии в декабре

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Штат 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа пополнят первые девять боевых машин поддержки танков "Терминатор". Их примут на вооружение с 1 декабря в Свердловской и Челябинской областях после испытаний.

Фото: Artem Topchiy /wikimedia.org
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Слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина цитирует ТАСС. Он добавил, что на базе 90-й танковой дивизии в нынешнем году успешно апробировали новые способы применения БМПТ, изучили характеристики машин и пришли к мнению, что боевая машина поддержки танков - очень эффективна, равных по огневой мощности по такому классу ей нет.

Пока вводят в действие роту БМПТ из девяти "Терминаторов", в будущем году рассмотрят возможность применения батальона боевых машин поддержки танков. Будут также исследованы возможности роты БМПТ в составе мотострелкового полка.

"Терминаторы" поставили в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.

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