Почта "СОЮЗа": Когда состоится "Славянский базар в Витебске" в 2022 году

Культура

Когда состоится "Славянский базар в Витебске" в 2022 году?

"Мы с мужем являемся преданными поклонниками фестиваля "Славянский базар в Витебске". Ездим на него каждый год. Сейчас на работе составляется график отпусков на следующий год. Будем очень признательны, если вы нас сориентируете, когда примерно пройдет фестиваль в будущем году. Спасибо. Елена Петровна, Смоленск".

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в 2022 году пройдет в середине июля. Прорабатываются даты с 14 по 17-е число. Об этом перед заседанием Организационного комитета по подготовке и проведению этого брендового фестиваля, которое состоялось 27 октября, журналистам сообщил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.

Он напомнил, что в предыдущем фестивале участвовали представители 32 стран и статус международного фестиваля полностью сохраняется.

Вице-премьер Беларуси рассказал также, что в 2022 году будут готовиться новые проекты, чтобы каждый человек нашел что-то интересное для себя в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Будет развиваться проект "Союзное государство приглашает" - этот популярный белорусско-российский бренд "обрастет" новыми идеями. По словам Игоря Петришенко, в следующем году помимо традиционных мероприятий фестиваля большое внимание будет уделяться проведению музыкальных конкурсов среди молодых исполнителей и детей. А в концерте мастеров искусств Беларуси должны появиться новые имена. Важнейшим элементом станет подготовка инфраструктуры города и новых проектов для привлечения молодежной аудитории.

Правила

Как правильно подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19?

"Я белорус, но сейчас с семьей проживаю и работаю в Москве. Есть полис ОМС. В столице открылись пункты по экспресс-тестированию на коронавирусную инфекцию. Если возникнет необходимость срочно сдать ПЦР-тест, то как правильно к нему подготовиться и откуда все-таки берут мазок - из зева или носоглотки? Олег К.".

Как разъясняет Роспотребнадзор, входными воротами для вируса SARS-CoV-2 являются верхние дыхательные пути. После попадания на слизистые носо- и ротоглотки (зева) вирус начинает размножаться в эпителиальных клетках. Поэтому мазок берут и из зева, и из носоглотки.

По рекомендациям ведомства для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше трех-четырех часов после последнего приема пищи. Специалисты поясняют, что коронавирус живет внутри эпителиальных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после еды, то в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья, чистки зубов, использования спреев... Также нельзя жевать жевательную резинку, курить. Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа...

Роспотребнадзор рекомендует за два дня до взятия мазка отказаться от спиртного.

Праздник

Когда появится туристический поезд к Деду Морозу в Великий Устюг?

"Планируем в декабре с детьми приехать к родственникам в Россию. Дети очень хотят попасть к российскому Деду Морозу. В Беларуси есть новогодний туристический поезд с удобным расписанием, который везет из Минска к Деду Морозу в Беловежскую пущу. Есть ли такой поезд в России и как он ходит? Ева О.".

С 12 ноября РЖД запускает туристические маршруты выходного дня к Деду Морозу и Снегурочке. Отправиться к ним в гости можно будет на туристическом поезде "Зимняя сказка" в выходные ноября и декабря из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристические поезда № 921/922 и № 924/923 будут курсировать по двум круговым маршрутам: Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва и Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда - Санкт-Петербург. Из Москвы поезд будет отправляться с Ярославского вокзала по пятницам в 17.05 и прибывать обратно поздно вечером в воскресенье. Из Санкт-Петербурга он будет отправляться с Ладожского вокзала по пятницам в 10.20 и прибывать обратно рано утром в понедельник.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы за выходные дни они успели посетить вотчину Деда Мороза и Лавровскую фабрику деревянных игрушек, где смогут расписать елочные украшения, увидеть уникальные памятники северорусского зодчества, а также поучаствовать в интерактивной программе в Дворянском собрании в Костроме. Или осмотреть достопримечательности Вологодского Кремля.

В составы поездов включены вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, туалетными комплексами, душевыми лейками, розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров также будет работать вагон-ресторан. Продажа билетов уже открыта. Стоимость - от 3262 российских рублей.

Кроме того, компания "РЖД Тур" подготовила комплексные туристические пакеты железнодорожного круиза в Великий Устюг к Деду Морозу и в Кострому к Снегурочке. В него входят проезд, экскурсия, питание. Например, стоимость круиза на "Зимней сказке" - от 22 500 рублей на человека.