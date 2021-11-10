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10.11.2021 17:13
Рубрика: Видео

Почти 800 обманутых дольщиков не обратились за компенсациями

Текст: Марина Трубилина
Почти 800 дольщиков, имеющих право на денежные компенсации, не обратились за ними. Об этом рассказал гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С конца 2019 года Наблюдательным советом Фонда приняты решения о выплате компенсаций порядка 27,6 тысячи граждан, которые вложили денежные средства в строительство 488 проблемных объектов. Из них 24,1 тысячи человек в 45 регионах уже получили денежное возмещение. Но порядка 770 человек даже не обратились с заявлениями на выплату", - рассказал Тимофеев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры

В фонде напоминают, что гражданин вправе обратиться за компенсацией в любое время с момента старта выплат. Однако срок предоставления заявлений ограничивается завершением процедуры конкурсного производства застройщика. Заявления дольщиков, поданные после завершения этой процедуры, приниматься банком уже не будут.

Остальные дольщики либо подали заявления на компенсацию и их документы находятся на рассмотрении, либо выплаты по ним еще не стартовали (это касается домов, решения по которым были приняты в сентябре-октябре нынешнего года).