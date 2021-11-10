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10.11.2021 09:13
Рубрика: В мире

Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев

Текст: Алла Владимирова

Белорусские пограничники нашли на границе с Польшей в стихийном лагере четырех избитых польскими силовиками курдских беженцев. По сообщению Государственного погранкомитета Беларуси, им была оказана необходимая помощь.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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"У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В погранкомитете также добавили, что на телах мигрантов зафиксированы многочисленные травмы, из чего следует, что "польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью".

Число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, а также Латвию и Литву, в последнее время растет. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, но белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Беларуси неоднократно сообщали, что Литва, Польша и Латвия насильно выдворяют мигрантов на белорусскую территорию.

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