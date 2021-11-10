Появился новый трейлер драмы C'mon C'mon с Хоакином Фениксом

Монохромная драматическая лента C'mon C'mon обзавелась вторым трейлером. Ролик показала на своем YouTube-канале компания A24.

Режиссер и сценарист картины - номинант премии "Оскар" Майк Миллс ("Женщины XX века", "Дурная привычка"). Главную мужскую роль сыграл лауреат премии "Оскар" Хоакин Феникс ("Джокер", "Гладиатор"). Его герой - радиожурналист Джонни, который мудро учит жизни своего юного племянника Джесси (Вуди Норман, "Отверженные"), отправившись с ним в путешествие из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан.

В других ролях - Габи Хоффман ("Кайф с доставкой", "Родина"), Скут МакНэри ("Настоящий детектив", "Исчезнувшая"), Джабук Янг-Уайт ("Американский вандал") и Илэйн Горен ("Анатомия страсти").

Мировая премьера фильма состоялась 2 сентября на кинофестивале в Теллуриде. Зарубежный релиз ленты анонсирован на 19 ноября, даты российской премьеры еще нет.