Поляки вышли на улицы после смерти беременной женщины

В Польше впервые после введения запрета на аборты умерла женщина с патологией беременности. В минувшие выходные в 70 городах прошли акции протеста против законодательства, которое связало врачам руки.

Смерть в больнице на глазах у медиков 30-летней Изабеллы, которую можно было спасти, потрясла польское общество. Адвокат семьи умершей опубликовала заявление, в котором сообщалось, что в конце сентября женщина, будучи на 22-й неделе беременности, обратилась в медицинское учреждение города Пщина из-за того, что у нее преждевременно отошли околоплодные воды.

"При приеме определили отсутствие вод и подтвердили диагностированные ранее врожденные пороки развития плода. В больнице плод умер, менее чем через 24 часа пребывания в учреждении умерла также пациентка. Причиной смерти стал септический шок", - говорится в заявлении. Адвокат также сообщила общественности, что из больницы Изабелла отправляла родным и друзьям сообщения, что врачи "заняли выжидательную позицию" и не соглашаются сделать ей аборт до тех пор, пока не будет официально установлена смерть плода, "объясняя это действующим законодательством, ограничивающим возможность легального прерывания беременности".

Речь идет о решении конституционного суда Польши от октября прошлого года, согласно которому прерывание беременности из-за высокой вероятности пороков развития плода противоречит Конституции. Именно это решение поляки винят в том, что произошло с Изабеллой. Многие врачи теперь боятся брать на себя ответственность спасать мать, пока не будет констатирована смерть плода. После того, как информация о трагедии в Пщине попала в СМИ, из города Щвидница поступило сообщение о погибшей в июне от септического шока беременной женщине, которой также не была своевременно оказана помощь.

Информационный сервис Medonet дал слово медикам. "Тяжело принимать адекватные меры для спасения пациенток под угрозой 25 лет тюрьмы", - цитирует портал авторитетного гинеколога, которая попросила не называть ее имени. Она рассказала журналистам: "То, что произошло в Польше с законодательством в отношении абортов, - это полная катастрофа. К сожалению, из-за этого я сталкиваюсь в своей практике с большим количеством трудностей именно с принятием решений. Законы писать легко, а в итоге врач остается один на один с пациенткой, и для обеих сторон это драма. Люди, которые решили заставить женщин жить по-своему и превратили их жизнь в ад, не отдают себе отчет в том, сколько есть различных патологий. И мы должны поддерживать беременности под постоянной угрозой выкидыша, когда у плода подтверждены такие пороки развития, при которых этого делать не следует". Кроме того, по ее словам, это может нанести вред здоровью матерей. И для многих из них это психическая травма, после которой они больше не хотят беременеть.

Тяжело принимать меры для спасения пациенток под угрозой 25 лет тюрьмы

Чтобы история Изабеллы не повторилась, в минувшие выходные по всей стране десятки тысяч людей вышли на демонстрации под лозунгом "Ani jednej wiecej" - "Ни одной больше". Организаторы планируют продолжать акции протеста и на этой неделе.

Досье "РГ"

Польское законодательство о прерывании беременности является одним из самых строгих в Европе. С 1993 года аборты в Польше были запрещены, за исключением беременности в результате изнасилования или инцеста, при высокой вероятности пороков развития плода или угрозе жизни матери. В 2016 году к власти пришла партия "Право и справедливость", пользующаяся поддержкой Польской католической церкви, и попыталась запретить их полностью. Но 3 октября 2016 года - накануне заседания нижней палаты парламента, на котором должны были быть приняты эти поправки, 98 тысяч полек и поддержавших их поляков, переодевшись в черное, вместо работы вышли на улицы в 114 городах страны. Акция, получившая название "Черный понедельник", стала самой масштабной польской забастовкой с конца 80-х годов прошлого века, когда бастовали профсоюзы легендарной "Солидарности". Власти испугались и дали задний ход, законопроект был "заморожен". Однако от идеи запретить аборты не отказались. Поскольку в 90 процентах случаев беременность в Польше прерывали при высокой вероятности пороков развития плода, конституционный суд, подконтрольный правящей партии, признал это незаконным.