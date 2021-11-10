Польша может закрыть границу с Беларусью

Варшава рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Такой сценарий учитывается", - сказал он в интервью порталу "Виртуальная Польша", отвечая на вопрос о возможности закрытия границы.

По его словам, польские власти сигнализируют белорусским о том, что такой исход возможен. Однако пока польская сторона никакого ответа не получала.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, а также Латвию и Литву, за последнее время сильно выросло. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, но белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Беларуси неоднократно сообщали, что Литва, Польша и Латвия насильно выдворяют мигрантов на белорусскую территорию.