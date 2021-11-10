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Рубрика: В мире

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Текст: Александр Ленин (Токио)

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Ожидается, что новый кабинет будет сформирован 10 ноября во второй половине дня, передает телерадиокомпания NHK.

Фото: Данил Годлевский/ РИА Новости
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Парламент страны официально утвердит в должности премьер-министра, которым останется действующий руководитель правительства Фумио Кисида.

Процедура смены кабинета носит, скорее, формальный характер и состоится в связи с прошедшими 31 октября выборами в нижнюю палату парламента Японии, где правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), вопреки прогнозам, взяла уверенное большинство.

По предварительным данным, все главы японских ведомств останутся на своих постах. Исключение составляет позиция руководителя МИД, которую займет Ёсимаса Хаяси. Предыдущий министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги накануне получил пост генерального секретаря ЛДП и теперь посвятит свое время работе в партии.

В мире Восточная Азия Япония

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