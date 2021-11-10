При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии

В сирийской провинции Алеппо при очередном обстреле боевиками позиций правительсвтенных войск был ранен один военнослужащий, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

"В провинции Алеппо в результате пулеметного обстрела, произведенного террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, был ранен один сирийский военнослужащий", - уточнил ТАСС замглавы Центра контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, всего за сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано девять обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), в частности, в провинциях Алеппо и Идлиб.