Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами

Президент России провел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Обсуждался миграционный кризис на границе Беларуси со странами Евросоюза. Разговор состоялся по инициативе Меркель, уточнили в Кремле.

Путин и Меркель подробно рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Президент России предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах представителей стран ЕС с Минском. Путин и Меркель договорились продолжить разговор на эту тему.