Путин обсудил ситуацию с коронавирусом и цены на продукты

Президент провел совещание с членами правительства. На повестке были меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику и обеспечение внутреннего рынка продовольственными товарами, итоги режима нерабочих дней и ход всероссийской переписи. Усилия по борьбе с коронавирусом могут пойти насмарку при задержке с вакцинацией, подчеркнул Владимир Путин. Президент также потребовал быстрее навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке.

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать, как выглядит ситуация с коронавирусом после нерабочих дней. "За три недели отмечаем снижение темпов прироста заболеваемости", - заявила зампред правительства. По итогам нерабочей недели показатель заболеваемости увеличился на 2,1 процента (было 8,7 процента), по-прежнему 30 процентов заболеваемости приходится на крупные регионы - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Заболеваемость выросла в 61 регионе, по шести, включая Москву, на последней неделе зафиксировано снижение. По 18 регионам ситуация стабильна, а в трех рост заболеваемости превышает среднероссийский (Хабаровский край, Самарская и Омская области). "Высокое выявление заболеваемости связано в том числе с реализацией поручения по кратности увеличения тестирования", - пояснила Голикова.

"Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Ежедневно из жизни уходит чуть более тысячи граждан", - отметила вице-премьер, добавив, что, как правило, они старше 60 лет, страдают хроническими заболеваниями и не вакцинированы. Развернута 301,5 тысячи ковидных коек, из них подачей кислорода оснащена 201 тысяча. Занято около 82,8 процента, у 41 региона этот показатель выше среднероссийского.

Главной задачей вице-премьер назвала достижение коллективного иммунитета, который складывается из количества переболевших, вакцинированных и ревакцинированных. Сейчас уровень в среднем по стране - 48,4 процента. Лидеры - Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. Доля вакцинированных старше 60 лет - 44,7 процента. Так что необходимость охвата вакцинацией пожилых очевидна, заметила докладчик.

Организован ежедневный мониторинг доступности лекарств и кислорода в каждом регионе, накануне было принято решение о дополнительной поддержке системы ОМС регионов - цифра согласовывается с минфином, сообщила Голикова. К оказанию помощи регионам в сложной ситуации привлечены минобороны и МЧС. По стране усилены ограничительные мероприятия, везде введен режим самоизоляции или перевода на дистанционную работу непривитых и не болевших граждан старше 60 лет, запрет на развлекательные мероприятия и работу ресторанов и кафе ночью, перечислила вице-премьер. Во всех регионах введена вакцинация отдельных категорий граждан, значительная часть регионов утвердила требования о QR-кодах, подтверждающих вакцинацию, для посещения отдельных объектов и мероприятий. Но пока нельзя уверенно говорить, что распространение инфекции снижается, с сожалением заметила зампред кабмина. Меры должны быть продолжены, заявила она и попросила дать дополнительные указания регионам.

Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Ежедневно из жизни уходит чуть более тысячи граждан

Президент заметил, что министр здравоохранения докладывал ему озабоченности по кислороду, а глава минпромторга сказал, что промышленность справится, и поинтересовался оценкой Голиковой. "Не могу сказать, что у нас все так идеально, - сказала она. - Авральные ситуации, к сожалению, бывают, но они находятся на постоянном контроле". "Мы на связи со всеми регионами и обеспечиваем бесперебойную работу всех медицинских организаций, мы это делаем 24 часа", - заверила она.

Путин также вспомнил, что ему говорила Голикова ранее: "Если не достигнем определенного уровня вакцинации к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку". Минимальный уровень коллективного иммунитета должен быть 80 процентов взрослого населения с учетом вакцинированных и переболевших, повторила вице-премьер. Чтобы достичь этого, надо сейчас уже привить порядка 22 млн человек и ревакцинировать еще порядка 9 млн, сказала она. "Для этого все граждане, которые сегодня не имеют медотвода от вакцинации, должны просто ее пройти", - пояснила Голикова, заметив, что те, кто попадает в реанимацию и умирает, - не привиты, а все четыре зарегистрированные в России вакцины эффективны и безопасны.

При этом вице-премьер сообщила, что эксперты говорят: и 80 процентов недостаточно, чтобы обеспечить защиту населения, желательно иметь 90-95 процентов. Но пока планка остается, но ее надо достигнуть в ближайший месяц - "иначе потеряем темп", пояснила она.

О том, как пережили нерабочие дни школьники и студенты, доложили профильные министры. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заметил, что "в непростое пандемийное время важно сохранить качество высшего образования". С 30 октября вузы могли проводить обучение в виде самостоятельной работы или дистанционного обучения. 65 процентов выбрали удаленный формат, 27 процентов организовали самостоятельную работу студентов, 6 процентов использовали смешанный формат и 2 процента объявили о переносе каникул на эти дни. "Общим решением для всех вузов стала отмена массовых неучебных мероприятий", - сообщил он. Фальков отметил позитивный эффект - снизилась заболеваемость. Уровень вакцинации преподавателей и сотрудников вузов - порядка 75 процентов, среди студентов постоянно растет, сейчас - 32 процента.

Министр просвещения Сергей Кравцов заметил, что нерабочие дни пришлись на осенние каникулы, поэтому ситуация не оказала влияние на качество обучения. "Никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространение вспышек заболевания", - заверил он. Также Кравцов сообщил, что по капремонту школ работа идет по плану и без сбоев. Владимир Путин напомнил о поручении привлекать родительские комитеты к этой работе - причем на самой ранней стадии. "Мне кажется, эффективнее будет и с большей пользой", - заметил он. "Так и будем действовать", - заверил министр.

Министр транспорта Виталий Савельев доложил о ситуации с контейнерными перевозками на Дальнем Востоке. "Да, есть проблемы, - признал он. - Международный энергетический кризис оказывает серьезное влияние на доставку грузов из морских портов Дальнего Востока". "Затяжная пандемия сначала обрушила многолетние цепочки поставок... затем возник отложенный спрос на перевозку грузов", - пояснил он. "Самыми уязвимыми оказались наиболее востребованные контейнерные перевозки, и это касается всего мира", - заявил Савельев. Ситуацию усугубляет повышенный спрос на суда-контейнеровозы.

Основная проблема сейчас - нехватка судов. Также отмечается некачественная работа частных экспедиторских компаний по планированию и организации перевозок в регионах, например на Чукотке. Меры уже принимаются. Создана рабочая группа, центр мониторинга для координации информации с мест, введены дополнительные смены для ускорения обработки судов, налажен ежесуточный электронный контроль за отправкой и накоплением грузов в морпортах, организована доставка социально значимых грузов, сформирована группировка дополнительного флота для снятия пиковых нагрузок. Все социально значимые грузы будут вывезены до конца ноября, заверил Савельев.

Министр предложил создать специализированную государственную судоходную компанию под Росморречфлотом, которая возьмет на себя часть перевозок социально значимых грузов. Сегодня это прерогатива частных компаний, пояснил он, добавив, что рассчитывает на преодоление кризиса.

"Надеюсь, вы с частными компаниями будете работать должны образом, но дело разве только в них? - спросил Путин. - Увеличился объем контейнерных перевозок из Китая... они премиальные, выгодные для РЖД, шахтеры же постоянно на это жалуются". "Определите приоритеты. Нельзя же без цемента и других строительных материалов оставлять целые регионы, - указал президент. - А за этим не ровен час чего-нибудь еще не будет там хватать". "Обязательно наведите порядок здесь как можно быстрее и доложите председателю правительства", - распорядился он. Против создания государственной судоходной компании Путин не возражал, но меры нужны уже сейчас. Еще он уточнил, хватает ли подвижного состава, локомотивов, и получил утвердительный ответ.

Глава Росстата Павел Малков по просьбе президента сообщил о ходе всероссийской переписи. Она продолжается с 15 октября до 14 ноября, вплоть до декабря в отдельных труднодоступных территориях. Всего ее прошли 133,5 млн человек, 91,6 процента от общей оценочной численности населения. Практически завершили перепись Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, отлично идет процесс на Северном Кавказе, в Татарстане и Башкортостане, рассказал Малков. Показатель - от 80 до 90 процентов в большинстве регионов, от графика отстают шесть.

"Это первая цифровая перепись", - заметил докладчик. У всех переписчиков есть планшеты, и появился принципиально новый способ на портале госуслуг, им воспользовались 24 млн граждан. Все переписчики максимально защищены от коронавируса. Еще одна важная новация - участие волонтеров. Итогами переписи так или иначе пользуются все органы власти, подчеркнул Малков. За счет цифровизации предварительные итоги будут уже в январе, а полные - в течение следующего года, в то время как раньше подсчет шел 3-4 года, сравнил он. "Перепись даст четкую и ясную картину жизни нашей страны", - заключил глава Росстата. "Очень важная работа для страны, для экономики, для социальной сферы", - оценил президент.

Полученный урожай в комплексе с мерами регулирования позволит стабилизировать ценовую ситуацию на социально значимые продовольственные товары, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Внутренние цены можно поддерживать на уровне существенно ниже мировых. Министр перечислил ряд мер, среди которых, например, предложение установить в следующем году тарифную квоту на ввоз сахара.

На внутрироссийском рынке цена на удобрения в три-четыре раза ниже, чем на европейском, заметил президент. Нельзя допустить сбоев в работе сельского хозяйства, подчеркнул он. Подготовленный комплекс мер Путин назвал "очень здравым и взвешенным". "Нужно только наладить, безусловно, работу за тем, чтобы он а) исполнялся и б) чтобы не сокращались объемы производства тех товаров, удобрений, которые нужны будут нам самим для реализации планов по развитию сельского хозяйства", - подчеркнул он. "Будем держать это на постоянном контроле", - заключил президент.