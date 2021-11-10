Путин: Организации ОПК в РФ работают стабильно даже в условиях пандемии

Даже в условиях пандемии предприятия оборонно-промышленного комплекса в нашей стране работают стабильно. Как заявил на заседании Военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин, организации ОПК не допускают ни срывов, ни затягивания поставок.

По словам главы государства, в сложном 2020-м году гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. И такая высокая планка, отметил президент, держится уже более пяти лет.

Владимир Путин также сказал о том, что в результате всей этой работы доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%.