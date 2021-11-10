Путин потребовал навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке

Министерству транспорта необходимо как можно скорее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Чтобы минимизировать последствия мирового логистического кризиса для контейнерных перевозок в России, министр транспорта Савельев предложил закрепить приоритетность социально значимых грузов при работе с ними в портах, а также создать специальную государственную судоходную компанию, которая бы взяла на себя часть таких поставок.

"Определите приоритеты. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства", - обратился Путин к Савельеву.

Президент попросил главу Минтранса уточнить, сколько времени необходимо, чтобы решить проблему. По словам Савельева, оставшиеся социально значимые грузы планируется вывезти до конца ноября, но пока что для этого не хватает четырех судов. "Дайте нам две недели, мы определимся, какое решение предложим", - добавил министр.