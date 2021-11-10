Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу. Академику РАН исполнилось 70 лет. Текст опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин назвал юбиляра "выдающимся ученым, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии". "Вы много и увлеченно трудитесь, объединяете коллектив знаменитого Центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией", - отметил он.

Президент подчеркнул большое научное и практическое значение результатов фундаментальных исследований и инновационных разработок Гинцбурга. А также отдельно оценил уникальный личный вклад академика в создание первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавируса, которая убедительно доказала свою эффективность.