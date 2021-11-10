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10 ноября 2021 г. 13:10
Культура

Путин поздравил Сухорукова с юбилеем

Владимир Путин пожелал здоровья, вдохновения и новых интересных работ Виктору Сухорукову, который отмечает 70-летие.
Виктор Сухоруков. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Виктор Сухоруков. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

- Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе, - говорится в телеграмме президента России. Ее текст опубликован в среду на сайте Кремля.

Фото: Александр Ростокин
Виктор Сухоруков: Роли и личности в истории

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево. Окончил ГИТИС. Сухоруков сыграл более 80 ролей в кино, в том числе в таких картинах как "Брат" и "Брат-2", "Бедный, бедный Павел", "Остров" , "Грозный".

- Опрокидываясь вслед за персонажами в глубь веков, я открывал для себя много нового, от чего задыхался, охал, ахал, негодовал, до слез удивлялся, почему же не знал этого раньше, - говорил ранее о своих ролях в интервью "Родине" Сухоруков.

Темы дня:
#Владимир Путин
#журнал Родина
#Виктор Сухоруков