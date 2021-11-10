Путин поздравил Сухорукова с юбилеем

Владимир Путин пожелал здоровья, вдохновения и новых интересных работ Виктору Сухорукову, который отмечает 70-летие.

- Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе, - говорится в телеграмме президента России. Ее текст опубликован в среду на сайте Кремля.

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в городе Орехово-Зуево. Окончил ГИТИС. Сухоруков сыграл более 80 ролей в кино, в том числе в таких картинах как "Брат" и "Брат-2", "Бедный, бедный Павел", "Остров" , "Грозный".

- Опрокидываясь вслед за персонажами в глубь веков, я открывал для себя много нового, от чего задыхался, охал, ахал, негодовал, до слез удивлялся, почему же не знал этого раньше, - говорил ранее о своих ролях в интервью "Родине" Сухоруков.