Путин призвал не допустить роста цен на продукты из-за ситуации с удобрениями

Новости

МКС готовится к маневру уклонения от "космического мусора" 17:59
ЦБ: Число жалоб россиян на банки сократилось на треть 17:50
Умерла актриса из "Иванова детства" Валентина Малявина 17:49
Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение 17:41
В Австрии открыли памятник жертвам Холокоста 17:41
Россия разрешит беспошлинный импорт мяса в 2022 году 17:35
Путин: Организации ОПК в РФ работают стабильно даже в условиях пандемии 17:30
Больше всего белорусов волнует уровень их доходов и состояние здоровья 17:22
Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска 17:20
Онищенко назвал самолет самой опасной зоной для заражения коронавирусом 17:18
Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара 16:55
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 16:48
Умер 21-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов 16:47
Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве 16:45
МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения 16:44
Мосметро стало победителем национальной премии 16:41
Сенаторы одобрили зачисление в ПФР конфискованных у коррупционеров денег 16:39
В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов 16:32
Военные корабли РФ следят за действиями американских ВМС в Черном море 16:29
В Минске исключили возможность обмена послами с США в ближайшее время 16:24
Минтранс задумался о создании перевозчика социальных грузов 16:10
Главную новогоднюю ель страны спилят в Щелковском районе Подмосковья 15:55
Поставки огнеметной системы "Тосочка" в войска начнутся до конца года 15:51
Фальков: В вузах привиты 75 процентов преподавателей и треть студентов 15:43
Голикова: Необходимо привить 22 млн человек, ревакцинировать - 9 млн 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 17:30
Рубрика: Власть

Путин призвал не допустить роста цен на продукты из-за ситуации с удобрениями

Текст: Татьяна Замахина
Нужно своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химудобрениями и со стоимостью энергоносителей не отразилась на ценах на продукты, а также чтобы не было сбоев в агропроме. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что на внутреннем рынке России цена на азотные минеральные и на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. "Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства", - сказал Путин.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Эксперты оценили влияние квот на экспорт минудобрений на российский урожай

Кроме того, в связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства.

Эти факторы, по словам президента, заставляют серьезно задуматься о том, что будет в самое ближайшее время с посевными площадями в мире и с товарами продовольственной группы. "Все это мы точно должны с вами иметь ввиду и своевременно принимать соответствующие меры", - указал Путин.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Товары и цены Президент Цены на продукты

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах