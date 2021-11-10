Путин призвал не допустить роста цен на продукты из-за ситуации с удобрениями

Нужно своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химудобрениями и со стоимостью энергоносителей не отразилась на ценах на продукты, а также чтобы не было сбоев в агропроме. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что на внутреннем рынке России цена на азотные минеральные и на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. "Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки. Нам, конечно, нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства", - сказал Путин.

Кроме того, в связи с ростом цен на энергоносители и на газ, который является сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы производства.

Эти факторы, по словам президента, заставляют серьезно задуматься о том, что будет в самое ближайшее время с посевными площадями в мире и с товарами продовольственной группы. "Все это мы точно должны с вами иметь ввиду и своевременно принимать соответствующие меры", - указал Путин.