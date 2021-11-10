Путин заявил о превосходстве российского оружия

Доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80 процентов, а в силах общего значения достигает более 70 процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин. Среди них истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец Князь Владимир, зенитная ракетная система С-500, перечислил он.

"При разработке новой госпрограммы вооружения важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Прежде всего это внедрение передовых информационных биокогнитивных технологий, акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации связи и управления, повышение функциональности и боевой устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счет применения искусственного интеллекта и, конечно, широкое распространие робототехники.