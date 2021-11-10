Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью

Среди москвичей и жителей Подмосковья становятся все более популярными двух- и трехтарифные режимы учета электроэнергии - они позволяют платить за электричество по разным ценам в зависимости от времени суток. Горящая лампочка ночью для таких людей обходится в три, а то и четыре раза дешевле, чем днем. Звучит заманчиво, но всем ли подойдут такие режимы и как выбрать оптимальный? А еще - какие затраты надо учесть желающим экономить с помощью времени? Корреспондент "РГ" узнал это на собственном опыте.

По иронии судьбы оба перехода на новые тарифные режимы произошли против моей воли. Еще недавно я жил в съемной квартире, и хозяйка решила поменять старенький дисковый электросчетчик на новый, электронный. А заодно заменить стандартный тариф на тройной - там одна цена действует ночью, другая в часы пик, когда наиболее высока нагрузка на электросеть, и третья включается, когда энергопотребление держится на средних значениях. Подробнее можно увидеть в нашей инфографике.

Что же показал этот переход? Для удобства буду применять современные московские тарифы для квартир с электроплитами - это мой случай. В среднем я нажигаю в месяц 225 кВт xч, и при обычном тарифе приходила платежка на 1158 рублей. С переходом на тройной тариф объем потребления не изменился - всеми электроприборами я пользовался как раньше. И вдруг выяснил, что больше всего нажигаю в полупиковое время - с 10 до 17 часов и с 21 до 23 часов. На этот период в месяц уходит 125 кВт x ч. Еще 72 кВт x ч нагорает в пиковое время с 7 до 10 утра и вечером с 17 до 21 часа. А вот на ночь с 23 до 7 часов расходуется всего 28 кВт x ч - работает один холодильник и зарядки телефонов. Томить не буду - счета с новым тройным тарифом почти не изменились. Я платил столько же, как раньше, с разницей плюс-минус 50 рублей.

Похожая ситуация повторилась недавно, когда я переехал в новостройку. Электронные современные счетчики застройщик сразу установил в доме, однако первое время платежи за электроэнергию выставляла управляющая компания, и показания она снимала исходя из одного стандартного тарифа. А потом жильцы решили перейти на прямые договоры с "Мосэнергосбытом", и тот начал считать по двум тарифам: днем и ночью. Получилось то же самое - мой платеж почти не изменился. Почему?

Дело в том, что переход на двойной или тройной тариф имеет смысл, если вы много электричества потребляете ночью, а днем не бываете дома. В моем случае переход на новые тарифы пришелся на удаленную работу. Семья постоянно дома, днем мы работаем, а ночью спим. Поэтому днем потребляется много электроэнергии, но и дневные тарифы похожи на всех режимах. Сильно разнятся они в часы пик и ночью, но там потребление в моем случае маленькое, а потому на итоговый счет это влияет слабо.

"А вот у меня ситуация совсем другая, потому что работаю я допоздна и домашними делами занимаюсь обычно после 11 вечера, - объясняет моя экономная соседка Ирина Воронова. - Поэтому с двойным тарифом платеж за электроэнергию у меня вдвое меньше, чем со стандартным. Готовка, стирка, уборка - на все это уходит больше всего электричества, а ночью выходит дешевле втрое. Дошло до того, что даже в выходной я стараюсь запускать стиральную и посудомоечную машину после 11, чтобы пусть немного, но сэкономить".

И правда - по стандартному тарифу Ирина платила бы 5,15 рубля за каждый кВт x ч в любое время суток. А с двойным тарифом тот же кВт x ч обходится ей ночью всего в 1,74 рубля. Днем, правда, нужно платить больше - 5,92. "Но если днем работает один холодильник, это не беда. Да и разница с обычным тарифом небольшая, меньше рубля. А вот ночью разница действительно большая", - аргументирует соседка.

И с ней, похоже, многие согласны. В "Мосэнергосбыте" "РГ" рассказали, что с начала 2019 года потребителей с двух- и трехтарифными режимами учета стало на 240 тысяч больше. Наибольшей популярностью пользуется именно двухтарифный режим.

Нужно только учитывать, что переход на новый тариф - дело не бесплатное. Во-первых, требуется подходящий счетчик - старые дисковые, например, не подойдут. Их сейчас бесплатно меняют на новые электронные, но этого еще надо дождаться, а если хотите заменить вне очереди - придется заплатить. Кроме того, даже если у вас уже стоит современный прибор учета, его необходимо перепрограммировать на новый тарифный режим. Стоит это от 1,5 до 2,1 тысячи рублей в зависимости от модели и того, в каком районе Москвы или Подмосковья вы живете.

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