Главную новогоднюю ель страны спилят в Щелковском районе Подмосковья

В деревне Новопареево городского округа Щелково срубят главную новогоднюю елку страны. Об этом сообщила пресс-секретарь управления делами президента Российской Федерации Елена Крылова.

"Высота дерева 28 м, диаметр ствола - 56 см, нижний обхват, самый широкий диаметр лап, - 10 м, и возраст - чуть больше 90 лет", - сказала Крылова агентству городских новостей "Москва".

Спиливать дерево будут в середине декабре. Преодолев 65 км пути, дерево доставят в Москву и установят на Соборной площади Московского Кремля.