Коллекцию Центрального телеграфа передадут в музей

Фотографии, первые телеграфные аппараты и документы Центрального телеграфа в Москве, который ждет реставрация, будут выставляться в Политехническом музее и на других площадках города.

Артефакты, связанные с историей Центрального телеграфа, долгое время собирали его сотрудники, а позднее - компании "Ростелеком". В коллекции - различные дипломы, записи, фотографии, средства связи, включая первые телеграфные аппараты и телетайпы более позднего времени, элементы пневмопочты.

Всего накопилось около трех тысяч предметов. Нажитое хранилось в одном из помещений здания на Тверской. Со сменой собственника все предметы пронумеровали, упаковали и перевезли в другое место. Теперь их будут изучать музейные сотрудники. Им предстоит выяснить, какие предметы несут историческую ценность. И только после этого станет ясно, что войдет в будущие экспозиции. Одной из жемчужин коллекции называют редкую часовую станцию Siemens 1926 года. Она в рабочем состоянии.

Как рассказала "РГ" Марина Руднева, председатель совета директоров компании Vos hod, занимающейся реставрацией здания Центрального телеграфа, после оценки предметы останутся на хранении в Политехническом музее и начнут экспонироваться на его временных выставочных площадках. "Возможно, уже в следующем году, когда будем отмечать 150-летие создания музея, мы сможем сделать отдельные предметы коллекции частью нашей ежегодной экспозиционной программы", - добавила генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.