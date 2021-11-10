КС РФ обязал уточнить правила регистрации СМИ

Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя уточнить порядок внесения изменений в свидетельство о регистрации СМИ. До внесения соответствующих поправок статья 13.21 КоАП РФ должна применяться с оговорками, указал КС.

С жалобой на неопределенность нормы обратилась москвичка Елена Заболоцкая.

В свое время она стала одним из трех учредителей научно-технического журнала "Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений". Когда один из соучредителей скончался, в свидетельстве о регистрации СМИ необходимые сведения об изменении состава учредителей не отразили. Роскомнадзор оштрафовал Заболоцкую на семь тысяч рублей за выпуск печатной продукции без перерегистрации СМИ. При этом, как подчеркивается в жалобе, статус учредителя не давал ей возможности препятствовать редакции и издателю в совершении указанных незаконных действий в силу законодательства о СМИ.

И изучив материалы дела, судьи КС пришли к выводу о необходимости корректировки указанных положений КоАП. Прежде всего, подчеркивается в постановлении, общепризнанным принципом привлечения к ответственности во всех отраслях права служит наличие вины. В ситуации Елены Заболоцкой нарушение имело место. Однако урегулировать необходимые формальности соучредители могут лишь совместно, а при наличии разногласий это становится в принципе невозможно. Статья 13.21 КоАП РФ такое возможное развитие событий не учитывает, а потому признана не соответствующей Конституции РФ.

Конституционный суд поручил доработать оспоренную норму, а до внесения изменений обязал суды общей юрисдикции учитывать действия или бездействие всех соучредителей СМИ, предпринятые для исполнения обязанности по внесению изменений в запись о регистрации СМИ, касающихся изменения состава соучредителей, вызванного смертью кого-либо из них.

Решения по делу Елена Заболоцкой подлежат пересмотру.