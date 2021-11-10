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Рубрика: Общество

Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг

Текст: Ирина Огилько
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В ближайшую ночь в западной части столицы может пройти ледяной дождь. Такой прогноз написал на своей странице в Instagram популярный метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Как написал знаток погодных причуд, в предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт. Ближе к полуночи в городе начнется снегопад, усилится ветер, даже возможна метель. Но "в то время, когда у земли воздух успеет остыть до минусовой температуры, на высоте сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до +3 градусов. В такой ситуации осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда", - написал Тишковец. Попасть под ледяной дождь смогут северо-запад и север Подмосковья, например, Рузу, Истру, Солнечногорск, Клин, Одинцово, а также отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы.

По словам синоптика, к утру столбики термометров поднимутся до слабоположительных значений, гололед растает. Днем в четверг в городе будет +1...+2 градусов, а вот осадки в виде снега или снега с дождем продолжатся.

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