Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг

В ближайшую ночь в западной части столицы может пройти ледяной дождь. Такой прогноз написал на своей странице в Instagram популярный метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как написал знаток погодных причуд, в предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт. Ближе к полуночи в городе начнется снегопад, усилится ветер, даже возможна метель. Но "в то время, когда у земли воздух успеет остыть до минусовой температуры, на высоте сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до +3 градусов. В такой ситуации осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда", - написал Тишковец. Попасть под ледяной дождь смогут северо-запад и север Подмосковья, например, Рузу, Истру, Солнечногорск, Клин, Одинцово, а также отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы.

По словам синоптика, к утру столбики термометров поднимутся до слабоположительных значений, гололед растает. Днем в четверг в городе будет +1...+2 градусов, а вот осадки в виде снега или снега с дождем продолжатся.