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10.11.2021 09:29
Рубрика: Экономика

На ВДНХ началась заливка самого большого катка Москвы

Текст: Ирина Огилько

На ВДНХ приступили к заливке самого большого катка в столице. Подробности рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Напомним, что работы по устройству катка начались еще в октябре. За это время были построены все объекты инфраструктуры, а также проложены более 504 километров труб для намораживания льда. Как отмечает специалист, такая длина труб сопоставима с расстоянием от Москвы до Вологды. "Из-за необычной формы катка в виде золотого ключика в его устройстве используются айсматы - трубные охлаждающие системы, а также гибкие трубы, - рассказал Жестков. - На прямых участках установлены айсматы, на изогнутых - гибкие трубы, уложенные рядами".

Он напомнил, что общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тысячи кв. м, площадь искусственного ледового покрытия - 20,5 тысячи кв. м.

Как отметил руководитель пресс-службы, основными элементами катка стали большой круг, четыре пункта проката на основном катке ( в том числе три пункта - экспресс-проката); детский каток площадью 900 кв. м, оборудованный отдельным входом и пунктом проката №4. На катке также расположены бизнес-павильон; "Аллея влюбленных", пешеходный мост "Северное сияние"; ключевой арт-объект в партере фонтана "Каменный цветок".

Первых посетителей каток примет в конце ноября. Одновременно на нем смогут находиться 4,5 тыс. посетителей.

Отметим, что для обеспечения безопасности и комфорта гостей каток будет работать при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Билеты на каток будут продавать только онлайн.

А вот будет ли нужен QR-код о сделанной против ковида прививке, пока пресс-служба не сообщает.

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