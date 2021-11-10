Оберегая ребенка от коронавируса, родители должны вести себя как в самолете

На четвертой волне
Исмаил Магомедович, еще недавно мы были убеждены, что от коронавируса больше страдают пожилые. Дети не болеют, а если и подхватят где-то новый вирус, то могут этого и не заметить, переболеют бессимптомно. В семьях это опаснее всего бабушкам и дедушкам, которых они, переносчики инфекции, могут заразить. И вдруг зазвучала довольно тревожная статистика. Оказывается, дети болеют, даже еще как! Что случилось? Штамм "дельта" оказался более коварным? Или просто врачи лучше научились определять опасный вирус?
Исмаил Османов: Я сначала возражу против термина, который, к сожалению, гуляет: дети-переносчики... Переносчиками могут быть животные или насекомые, а дети - это дети! Они болели и в первую волну, только меньше и легче, чем сейчас. Всего в Москве среди детского населения выявлено около 200 тысяч заболевших. С мая видим, как у ребят нарастает тяжесть течения болезни. Причем сейчас, в четвертую волну подъема заболеваемости, тяжелых случаев у детей в два с половиной раза больше, чем в третью волну, в начале лета, и в несколько раз больше, чем в первую и вторую волны.
Кто болеет? Да все, начиная с грудного возраста. Болеют и малыши в возрасте до трех лет. Но основное количество - две трети заболевших - все-таки среди школьников от 14 до 17 лет. Причина этого явления, вы правы, и в штамме, который действительно более агрессивный. Но еще больше, на мой взгляд, в поведении взрослых. Многие до сих пор относятся к COVID-19 недостаточно серьезно. Сужу об этом по довольно типичной картине. Сейчас, с чем бы ребенок не попал в больницу, доктора первым делом у родителей спрашивают: коронавирусом болел? "Не болел", - отвечают. И очень удивляются, когда узнают, что у ребенка высокий титр антител, свидетельство перенесенного заболевания. Но особых симптомов у сына или дочки не было, а тому, что было, родители просто не придали значения. И вот тут-то выявляется и второе обстоятельство: болезнь, с которой поступил ребенок в стационар, - осложнение именно после перенесенной коронавирусной инфекции. Такие осложнения могут быть различными и могут поражать целый ряд органов и систем организма - дыхательную, сердечно-сосудистую, кровесвертывающую...
Так бывает со слабенькими детьми или у здоровых тоже?
Исмаил Османов: Говорю сейчас про детей, у которых нет сопутствующих заболеваний. Тех, кто считается практически здоровым.
Есть ли какие-то признаки опасного вируса, которые должны насторожить родителей? Такие, которые дают понять: за обычной, на первый взгляд, простудой или банальным насморком может скрываться "корона"?
Исмаил Османов: Первый тревожный сигнал для обращения к врачу - это диагноз COVID-19 у кого-то из членов семьи. Даже если у самого ребенка нет симптомов. Не пропустить заражения в самом начальном периоде в Москве помогает уникальный проект экспресс-тестирования, запущенный в десяти школах города. Ну а если есть любое из проявлений инфицированности - легкий кашель, тот же насморк, недомогание, снижение аппетита, повышение температуры, головная боль... Тут уж точно не стоит терять ни минуты, чтобы предупредить тяжелое развитие болезни у самого ребенка и не создавать риск заражения от него для других - в классе или детском садике. Особенно если незадолго до этого у него был контакт с больным коронавирусом или посещение вокзала, аэропорта, кинотеатра и других мест массового скопления людей. Первое, что надо сделать - это провести диагностику и исключить коронавирус. Вместо этого родители часто, напротив, боятся делать тест: вдруг он окажется положительным и их посадят на карантин. А ведь первые 7-10 дней - это самое золотое время, когда опасный вирус еще можно остановить.
Что происходит в это время в организме зараженного ребенка?
Исмаил Османов: Коронавирус размножается и начинает свое разрушительное действие. Иммунная система в ответ открывает борьбу с опасной инфекцией, выкидывая мощные противовоспалительные вещества для ее подавления. Возникают бурные иммуновоспалительные реакции, которые поражают дыхательную систему, систему свертывания крови и другие системы и органы ребенка.
В зоне риска
Это опасно для всех детей?
Исмаил Османов: Для всех без исключения. Вот почему мы, врачи, настаиваем на необходимости наблюдения за ребенком, даже если он на первый взгляд переболел бессимптомно. Вроде да, никаких особых симптомов не было, и вдруг начинаются осложнения. Но больше всего коронавирусная инфекция чревата тяжелым течением заболевания и последствиями для детей из группы риска. Кто к ней относится? Больные сахарным диабетом, дети с избыточной массой тела, метаболическим синдромом, хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, ревматическими заболеваниями, пациенты после трансплантации какого-либо органа, а также получающие иммуносупрессивную терапию. Это все дети, которые в большинстве своем точно не перенесут коронавирус бессимптомно. Чтобы вылечить их, в Москве недавно стартовал пилотный проект, в рамках которого лечением и наблюдением за такими маленькими пациентами теперь занимается специально созданный детский дистанционный консультативный центр и стационар кратковременного пребывания в нашей детской городской клинической больнице им. Башляевой. Цель его - работать на опережение разрушительного действия COVID-19.
Каким образом этого можно добиться?
Исмаил Османов: Первым делом - с помощью ранней диагностики. Поймав заражение на раннем этапе, мы проведем им лечение с использованием препаратов, нейтрализующих действие вируса, и таким образом предупредим иммунное воспаление.
Что это за препараты? Они у нас есть?
Исмаил Османов: Моноклональные вируснейтрализующие антитела - препараты зарубежного производства, столица специально закупает их для детей с коронавирусом, "Ковид - глобуллин", содержащий белок иммуноглобулина G, который позволяет бороться с инфекцией, наш, российский. У нас уже есть очень хороший опыт применения этого иммуноглобулина у детей, у которых длительное время не вырабатываются антитела, а также детей с иммунодефицитом. Такое лечение позволяет своевременно предупредить дальнейшее тяжелое течение заболевания.
Первопроходцы
Вы говорите, что успех лечения во многом зависит от оперативности постановки диагноза у заболевшего ребенка. Насколько реально его быстро поставить в Москве?
Исмаил Османов: Вполне реально. Для этого у нас создана уникальная система, равной которой нет не только в Москве и России, но и в других городах мира. Состоит она из двух частей. Первый - это специально созданный детский телеконсультативный центр, который будет аккумулировать всю информацию о заболевших в городе детях. Скапливается она туда из единой цифровой платформы, а также из поликлиник и станций скорой медицинской помощи. Врачи, которые работают в детском центре, обзванивают родителей каждого ребенка из группы риска, у которого выявлена новая инфекция. Этих детей мы в городе знаем поименно - они все значатся в нашем регистре. Если опрос покажет, что есть признаки, свидетельствующие о риске течения заболевания, мы сами вызовем к этому ребенку домой скорую помощь, и она доставит его вместе с папой или мамой к нам в дневной стационар кратковременного пребывания.
Насколько кратковременного?
Исмаил Османов: У ребенка возьмут необходимые анализы, сделают компьютерную томографию, назначат соответствующее лечение. Затем врач понаблюдает, и убедившись, что все в порядке, так же на санитарном транспорте доставят его домой. В общей сложности это займет в среднем от 2 до 4-5 часов. В более сложных случаях - до восьми часов. На третий, седьмой и одиннадцатый день у маленького пациента снова возьмут анализы - для контроля за состоянием. И как только врачи убедятся, что инфекция отступила, получен отрицательный тест на ковид, ребенка передадут под диспансерное наблюдение врача из детской поликлиники, в которой он обслуживается.
Дети находятся в боксах?
Исмаил Османов: Да, в мельцеровских боксах, на одного-двух пациентов.
Достаточно ли мощностей в целом по городу для госпитализации детей с коронавирусом?
Исмаил Османов: Абсолютно достаточно. Новорожденные получают помощь в детской инфекционной больнице N 6, все остальные дети - у нас. При необходимости мы всегда можем увеличить количество коек, в том числе за счет подключения других больниц, но пока мы справляемся сами и все делаем для того, чтобы такой необходимости не было.