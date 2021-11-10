Оберегая ребенка от коронавируса, родители должны вести себя как в самолете

Столичные медики встревожены: среди зараженных коронавирусной инфекцией все больше детей. Всех возрастов - от грудничков до выпускников школ. Причем немало среди них тех, кого приходится спасать в реанимации. Кто в этом виноват? Только ли сам COVID-19? А главное, как защитить, уберечь жизнь и здоровье юных москвичей? Об этом беседа корреспондента "РГ" с профессором Исмаилом Османовым, главным педиатром Москвы, главврачом детской городской больницы имени З.А. Башляевой.

На четвертой волне

Исмаил Магомедович, еще недавно мы были убеждены, что от коронавируса больше страдают пожилые. Дети не болеют, а если и подхватят где-то новый вирус, то могут этого и не заметить, переболеют бессимптомно. В семьях это опаснее всего бабушкам и дедушкам, которых они, переносчики инфекции, могут заразить. И вдруг зазвучала довольно тревожная статистика. Оказывается, дети болеют, даже еще как! Что случилось? Штамм "дельта" оказался более коварным? Или просто врачи лучше научились определять опасный вирус?

Исмаил Османов: Я сначала возражу против термина, который, к сожалению, гуляет: дети-переносчики... Переносчиками могут быть животные или насекомые, а дети - это дети! Они болели и в первую волну, только меньше и легче, чем сейчас. Всего в Москве среди детского населения выявлено около 200 тысяч заболевших. С мая видим, как у ребят нарастает тяжесть течения болезни. Причем сейчас, в четвертую волну подъема заболеваемости, тяжелых случаев у детей в два с половиной раза больше, чем в третью волну, в начале лета, и в несколько раз больше, чем в первую и вторую волны.

Кто болеет? Да все, начиная с грудного возраста. Болеют и малыши в возрасте до трех лет. Но основное количество - две трети заболевших - все-таки среди школьников от 14 до 17 лет. Причина этого явления, вы правы, и в штамме, который действительно более агрессивный. Но еще больше, на мой взгляд, в поведении взрослых. Многие до сих пор относятся к COVID-19 недостаточно серьезно. Сужу об этом по довольно типичной картине. Сейчас, с чем бы ребенок не попал в больницу, доктора первым делом у родителей спрашивают: коронавирусом болел? "Не болел", - отвечают. И очень удивляются, когда узнают, что у ребенка высокий титр антител, свидетельство перенесенного заболевания. Но особых симптомов у сына или дочки не было, а тому, что было, родители просто не придали значения. И вот тут-то выявляется и второе обстоятельство: болезнь, с которой поступил ребенок в стационар, - осложнение именно после перенесенной коронавирусной инфекции. Такие осложнения могут быть различными и могут поражать целый ряд органов и систем организма - дыхательную, сердечно-сосудистую, кровесвертывающую...

Так бывает со слабенькими детьми или у здоровых тоже?

Исмаил Османов: Говорю сейчас про детей, у которых нет сопутствующих заболеваний. Тех, кто считается практически здоровым.

Есть ли какие-то признаки опасного вируса, которые должны насторожить родителей? Такие, которые дают понять: за обычной, на первый взгляд, простудой или банальным насморком может скрываться "корона"?

Исмаил Османов: Первый тревожный сигнал для обращения к врачу - это диагноз COVID-19 у кого-то из членов семьи. Даже если у самого ребенка нет симптомов. Не пропустить заражения в самом начальном периоде в Москве помогает уникальный проект экспресс-тестирования, запущенный в десяти школах города. Ну а если есть любое из проявлений инфицированности - легкий кашель, тот же насморк, недомогание, снижение аппетита, повышение температуры, головная боль... Тут уж точно не стоит терять ни минуты, чтобы предупредить тяжелое развитие болезни у самого ребенка и не создавать риск заражения от него для других - в классе или детском садике. Особенно если незадолго до этого у него был контакт с больным коронавирусом или посещение вокзала, аэропорта, кинотеатра и других мест массового скопления людей. Первое, что надо сделать - это провести диагностику и исключить коронавирус. Вместо этого родители часто, напротив, боятся делать тест: вдруг он окажется положительным и их посадят на карантин. А ведь первые 7-10 дней - это самое золотое время, когда опасный вирус еще можно остановить.

Что происходит в это время в организме зараженного ребенка?

Исмаил Османов: Коронавирус размножается и начинает свое разрушительное действие. Иммунная система в ответ открывает борьбу с опасной инфекцией, выкидывая мощные противовоспалительные вещества для ее подавления. Возникают бурные иммуновоспалительные реакции, которые поражают дыхательную систему, систему свертывания крови и другие системы и органы ребенка.

В зоне риска

Это опасно для всех детей?

Исмаил Османов: Для всех без исключения. Вот почему мы, врачи, настаиваем на необходимости наблюдения за ребенком, даже если он на первый взгляд переболел бессимптомно. Вроде да, никаких особых симптомов не было, и вдруг начинаются осложнения. Но больше всего коронавирусная инфекция чревата тяжелым течением заболевания и последствиями для детей из группы риска. Кто к ней относится? Больные сахарным диабетом, дети с избыточной массой тела, метаболическим синдромом, хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, ревматическими заболеваниями, пациенты после трансплантации какого-либо органа, а также получающие иммуносупрессивную терапию. Это все дети, которые в большинстве своем точно не перенесут коронавирус бессимптомно. Чтобы вылечить их, в Москве недавно стартовал пилотный проект, в рамках которого лечением и наблюдением за такими маленькими пациентами теперь занимается специально созданный детский дистанционный консультативный центр и стационар кратковременного пребывания в нашей детской городской клинической больнице им. Башляевой. Цель его - работать на опережение разрушительного действия COVID-19.

Каким образом этого можно добиться?

Исмаил Османов: Первым делом - с помощью ранней диагностики. Поймав заражение на раннем этапе, мы проведем им лечение с использованием препаратов, нейтрализующих действие вируса, и таким образом предупредим иммунное воспаление.

Кто болеет? Да все, начиная с грудного возраста. Болеют и малыши в возрасте до трех лет. Но две трети заболевших - школьники от 14 до 17 лет

Что это за препараты? Они у нас есть?

Исмаил Османов: Моноклональные вируснейтрализующие антитела - препараты зарубежного производства, столица специально закупает их для детей с коронавирусом, "Ковид - глобуллин", содержащий белок иммуноглобулина G, который позволяет бороться с инфекцией, наш, российский. У нас уже есть очень хороший опыт применения этого иммуноглобулина у детей, у которых длительное время не вырабатываются антитела, а также детей с иммунодефицитом. Такое лечение позволяет своевременно предупредить дальнейшее тяжелое течение заболевания.

Первопроходцы

Вы говорите, что успех лечения во многом зависит от оперативности постановки диагноза у заболевшего ребенка. Насколько реально его быстро поставить в Москве?

Исмаил Османов: Вполне реально. Для этого у нас создана уникальная система, равной которой нет не только в Москве и России, но и в других городах мира. Состоит она из двух частей. Первый - это специально созданный детский телеконсультативный центр, который будет аккумулировать всю информацию о заболевших в городе детях. Скапливается она туда из единой цифровой платформы, а также из поликлиник и станций скорой медицинской помощи. Врачи, которые работают в детском центре, обзванивают родителей каждого ребенка из группы риска, у которого выявлена новая инфекция. Этих детей мы в городе знаем поименно - они все значатся в нашем регистре. Если опрос покажет, что есть признаки, свидетельствующие о риске течения заболевания, мы сами вызовем к этому ребенку домой скорую помощь, и она доставит его вместе с папой или мамой к нам в дневной стационар кратковременного пребывания.

Насколько кратковременного?

Исмаил Османов: У ребенка возьмут необходимые анализы, сделают компьютерную томографию, назначат соответствующее лечение. Затем врач понаблюдает, и убедившись, что все в порядке, так же на санитарном транспорте доставят его домой. В общей сложности это займет в среднем от 2 до 4-5 часов. В более сложных случаях - до восьми часов. На третий, седьмой и одиннадцатый день у маленького пациента снова возьмут анализы - для контроля за состоянием. И как только врачи убедятся, что инфекция отступила, получен отрицательный тест на ковид, ребенка передадут под диспансерное наблюдение врача из детской поликлиники, в которой он обслуживается.

Дети находятся в боксах?

Исмаил Османов: Да, в мельцеровских боксах, на одного-двух пациентов.

Достаточно ли мощностей в целом по городу для госпитализации детей с коронавирусом?

Исмаил Османов: Абсолютно достаточно. Новорожденные получают помощь в детской инфекционной больнице N 6, все остальные дети - у нас. При необходимости мы всегда можем увеличить количество коек, в том числе за счет подключения других больниц, но пока мы справляемся сами и все делаем для того, чтобы такой необходимости не было.