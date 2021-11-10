Почти 99% изношенных газовых плит заменили в столице

С января в столице заменили почти 99 процентов устаревших газовых плит, заменить которые нужно было в этом году. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Напомним, что в прошлом году во время проверок газового оборудования в многоквартирных домах выявили более 200 тыс. устаревших плит. Из них уже заменили 98,7%.

Напомним, что срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет. Плиты должны быть с автоматической системой "газ-контроль". Не менее важны и ежегодные проверки оборудования. Узнать график проверок можно на сайте mos-gaz.ru.