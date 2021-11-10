Разработка нововоронежского атомщика победила в отраслевом конкурсе

Новости

Будущая правящая коалиция Германии раскритиковала Польшу за мигрантов 14:50
Матвиенко: Закон о единой системе публичной власти должен быть понятным 14:45
Цены на дизельное топливо вновь обновили исторический максимум 14:41
Матвиенко не исключила ужесточения мер против COVID-19 14:41
Минстрой пересмотрит правила предоставления коммунальных услуг 14:40
Вдоль границы Беларуси увеличен состав противовоздушной обороны 14:32
Матвиенко попросила сенаторов противодействовать "антиваксерам" 14:18
Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль 14:16
Оверчук: Россия и Евросоюз готовы к диалогу по климатическим вопросам 13:59
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами 13:57
Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ 13:57
Фонд дольщиков обозначил проблему покупки жилья у мошенников 13:37
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси 13:30
Фото: образы актеров на премьере "Дома Gucci" в Лондоне вызвали споры 13:30
Сенаторы одобрили закон о выплатах работавшим во время учебы детям-сиротам 13:28
Возобновилось авиасообщение по маршруту Москва-Гомель-Москва 13:21
Песков назвал безответственными слова премьера Польши о ситуации с беженцами 13:18
Песков заявил о проверках видео с пытками в колониях 13:18
Юрист разъяснил, что значит обязательная вакцинация пожилых в Петербурге 13:17
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина 13:14
Песков оценил возможность сохранения QR-кодов после пандемии 13:12
Лукашенко назвал подлинных виновных в миграционном кризисе 13:10
В Кремле высказались об обязательной вакцинации от коронавируса 13:08
Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы 13:00
В Ростове для борьбы с COVID-19 военные химики применили "горячий туман" 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 14:36

Разработка нововоронежского атомщика победила в отраслевом конкурсе

Ведущий инженер цеха централизованного ремонта Нововоронежской АЭС Виталий Духанин занял 2 место в конкурсе ПСР-проектов и предложений по улучшениям среди работников электроэнергетического дивизиона за 2021 год.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Всего на конкурс поступило 147 работ. Разработка нововоронежского атомщика - специализированное приспособление для извлечения дефектной втулки - была отмечена в номинации "Лучшее предложение по улучшению, направленное на повышение производительности труда".

Фото: Нововоронежская АЭС
НВ АЭС выделила 60 млн. рублей на покупку компьютерного томографа

"В процессе эксплуатации мы неизбежно сталкиваемся с таким дефектом, как изменение геометрических размеров втулки в главном предохранительном клапане импульсного предохранительного устройства компенсатора давления. Ранее предохранительный клапан приходилось демонтировать со штатного места и при помощи полярного крана, с использованием транспортного портала, перемещать в механическую мастерскую. После чего клапан снова транспортировали на штатное место", - объясняет инженер Виталий Духанин.

Новое приспособление позволяет извлечь дефектную втулку из главного предохранительного клапана на месте и обеспечить стабильную и надежную работу систем безопасности.

Полученный эффект от реализации предложения ускоряет рабочий процесс на сутки и повышает производительность труда, т.к. нет необходимости привлечения к работе дополнительных специалистов, использования полярного крана, транспортного портала. При этом удалось избежать угрозы повреждения корпуса главного клапана импульсного предохранительного устройства при механической обработке.

По словам автора, данную технологию возможно внедрить и на других АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, эксплуатирующих подобные импульсные предохранительные устройства, например, на Калининской, Ростовской и Ленинградской АЭС.

"Производственная система Росатома (ПСР) активно внедряется на Нововоронежской АЭС. В этом году наши работники подали на конкурс 11 предложений и 3 проекта. Все они направлены на повышение безопасности, оптимизацию бизнес-процессов, повышение производительности труда", - сказал заместитель по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ