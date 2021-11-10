Разработка нововоронежского атомщика победила в отраслевом конкурсе

Ведущий инженер цеха централизованного ремонта Нововоронежской АЭС Виталий Духанин занял 2 место в конкурсе ПСР-проектов и предложений по улучшениям среди работников электроэнергетического дивизиона за 2021 год.

Всего на конкурс поступило 147 работ. Разработка нововоронежского атомщика - специализированное приспособление для извлечения дефектной втулки - была отмечена в номинации "Лучшее предложение по улучшению, направленное на повышение производительности труда".

"В процессе эксплуатации мы неизбежно сталкиваемся с таким дефектом, как изменение геометрических размеров втулки в главном предохранительном клапане импульсного предохранительного устройства компенсатора давления. Ранее предохранительный клапан приходилось демонтировать со штатного места и при помощи полярного крана, с использованием транспортного портала, перемещать в механическую мастерскую. После чего клапан снова транспортировали на штатное место", - объясняет инженер Виталий Духанин.

Новое приспособление позволяет извлечь дефектную втулку из главного предохранительного клапана на месте и обеспечить стабильную и надежную работу систем безопасности.

Полученный эффект от реализации предложения ускоряет рабочий процесс на сутки и повышает производительность труда, т.к. нет необходимости привлечения к работе дополнительных специалистов, использования полярного крана, транспортного портала. При этом удалось избежать угрозы повреждения корпуса главного клапана импульсного предохранительного устройства при механической обработке.

По словам автора, данную технологию возможно внедрить и на других АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, эксплуатирующих подобные импульсные предохранительные устройства, например, на Калининской, Ростовской и Ленинградской АЭС.

"Производственная система Росатома (ПСР) активно внедряется на Нововоронежской АЭС. В этом году наши работники подали на конкурс 11 предложений и 3 проекта. Все они направлены на повышение безопасности, оптимизацию бизнес-процессов, повышение производительности труда", - сказал заместитель по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.