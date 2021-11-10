Северный участок "Парка Яузы" благоустроят в 2022 году

В 2022 году благоустраивать будут северный участок будущего парка от МКАД до улицы Енисейская. Общая площадь приводимой в порядок территории составляет 60 га. Мэр напомнил, что парк создают с учетом мнения жителей. Многие из них указали на недостаточную связанность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек. Отметили жители и нехватку современных спортивных и досуговых объектов.

"В парке будут созданы качественные беговые и велосипедные маршруты. В пойме реки будет проложена экотропа. Между берегами - наброшены дополнительные мостики. А посидеть у воды можно будет на удобных деревянных пирсах", - написал градоначальник.

На общественной площади построят амфитеатр и кафетерий, а продолжением зоны отдыха станет центр активного долголетия. Для детей создадут два кластера: городок с игровым ручьем, и площадку с горками для катания.

Мэр столицы подчеркнул, что в парке станет больше зелени за счет высадки нескольких тысяч деревьев и кустарников, устройства цветников и газонов. А для создания комфорта во время прогулок, проложат удобные тропинки, установят скамейки и установят фонари.

Собянин напомнил, что благоустройство поймы реки Яузы от МКАД до улицы Енисейская станет очередным этапом в создании единого рекреационного маршрута, связанного с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, Сокольниками и ВДНХ.