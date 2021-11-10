В Калуге отметили день работника органов внутренних дел

10 ноября глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов поздравили с профессиональным праздником сотрудников УМВД России по городу Калуге.

"Сотрудников калужской полиции отличает высокий профессионализм, мужество и ответственность. Мы доверяем вам свою безопасность и безопасность наших близких, могу с уверенностью сказать, что это доверие вы полностью оправдываете. Благодарю вас за отличную службу, желаю любви и поддержки родных, здоровья, успехов и благополучия!", - обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Глава городского самоуправления высоко оценил работу калужской полиции и поблагодарил руководство управления за конструктивное сотрудничество с депутатским корпусом. Сотрудникам полиции были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября. 10 ноября 1917 года народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление "О рабочей милиции". С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, с 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником.