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10.11.2021 12:14
Рубрика: Общество

В Курске автоволонтеры помогают медикам добираться к больным

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Неделя № 255(8606)
Этим авто на курских улицах уступают дорогу и поддерживают приветственными сигналами: народная "скорая помощь" в Курске узнаваема без мигалок.
Из-за пандемии работы у курских волонтеров сегодня хоть отбавляй. Фото: kursk.er.ru Из-за пандемии работы у курских волонтеров сегодня хоть отбавляй. Фото: kursk.er.ru
Из-за пандемии работы у курских волонтеров сегодня хоть отбавляй. Фото: kursk.er.ru

Еще в первую волну коронавируса здесь объединились неравнодушные водители и начали возить врачей по вызовам к больным. Сейчас работы у добровольцев стало больше: во-первых, в геометрической прогрессии выросло число пациентов, во-вторых, маломобильным курянам они помогают пройти вакцинацию, в-третьих - доставляют лекарства тем, кто лечится амбулаторно.

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- Народная "скорая" не прекращала свою работу с самого начала пандемии, - констатирует инициатор добровольческой акции, депутат Курской облдумы Дмитрий Гулиев. - В какое-то время было меньше вызовов, но необходимость в добровольцах не исчезала. Всего мы совершили уже более 30 тысяч поездок.

И то ли еще будет. Теперь, когда ситуация осложнилась, волонтеры на колесах - нарасхват. Галина Половнева начала "кататься" еще в первую волну.

- Я тогда сама заболела коронавирусом, вызвала врача, и доктор приехал так быстро, что я даже удивилась. Оказывается, его привез кто-то из волонтеров. Так я узнала об акции, а когда выздоровела, то сама стала добровольцем, - рассказывает она.

На вопрос, сложно ли это, собеседница улыбается: она трудится в диспетчерской службе МЧС, часто после одной смены - рабочей, заступает на другую - волонтерскую.

Медики сегодня рады любой помощи: ведь в день врач получает до 50 вызовов... Не пешком же ему их обходить

- Если я устала, то предупреждаю: смогу поработать столько-то. Сейчас ситуация осложняется тем, что кто-то из коллег болеет, кто-то еще не был в отпуске, график стал более напряженный, - рассказывает она о тонкостях добровольчества. - А медики любой помощи рады. В день врач обслуживает примерно 50 вызовов: все эти люди позвонили доктору и рассказали о симптомах коронавируса. Обойдет она их пешком? Ну, может, человек десять и успеет. А среди них есть и те пациенты, кто уже очень плохо себя чувствует, задыхается, и тогда врач сама вызывает "скорую". Эта волна коронавируса, если так можно выразиться, более жесткая - раньше мы могли обслужить все вызовы часов в 13-14, теперь же... Мой муж приходит с работы в восемь часов вечера, я - около девяти. И он видит, что мне важно просто помолчать, потом я расскажу что-то, если захочу, конечно.

В большинстве своем родные и близкие волонтеров поддерживают их и даже подменяют за рулем, когда это нужно.

- Но есть и те, кто совершенно меня не понимает, - отмечает Галина Половнева. - Спрашивают: "Да зачем тебе это?"

После введения QR-кодов в Курской области выросло число вакцинированных

Аргументы приводят разные: волонтер тратит свое время, а ведь мог бы отдыхать, "бьет" машину, за ремонт которой никто не заплатит...

- Я долго и не рассказывала никому, что я это делаю, - говорит Галина Половнева. - И когда мне говорят, мол, зачем тебе это, даже не обсуждаю. Это мой выбор. Я решила, что я это делать буду. И я благодарна своей семье за поддержку.

Еще один вопрос, которым буквально донимают волонтеров, звучит банально: "Вы не боитесь сами заразиться?" В ответ добровольцы, которые знают о средствах защиты столько, что могут давать профессиональные консультации, лишь улыбаются. "Я - не боюсь, - говорит Галина Половнева. - Я же прошла вакцинацию".

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