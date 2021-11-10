В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН

На востоке Москвы мужчина выстрелил в высокопоставленного сотрудника ФСИН, сообщают источники РИА Новости в правоохранительных органах.

Преступник открыл стрельбу, когда представитель федеральной службы выходил из подъезда дома на Зеленом проспекте. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавший, заместитель начальника отдела по перевозкам осужденных столичного управления ФСИН, сам вызвал полицию. На место также прибыли врачи, раненого доставили в больницу, но после осмотра он отказался от госпитализации.

ГСУ СК столицы возбудило уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. В ходе спецмероприятий УВД Восточного округа и Следственного комитета был задержан 35-летний подозреваемый.