В Москве полицейские потушили пожар в квартире и спасли трех детей

Во время патрулирования территории столичными полицейским из дежурной части по району Бирюлево Западное поступила информация о пожаре в квартире одного из домов в Востряковском проезде. В квартире, помимо взрослых, находились трое детей в возрасте от двух до шести лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на помощь людям бросились старшие сержанты полиции Роман Елькин и Андрей Катин. Не дожидаясь приезда пожарных, они стали эвакуировать людей, открыли расположенный в подъезде пожарный шкаф и, размотав рукав, начали заливать огонь. Им удалось локализировать пожар и предотвратить трагедию.