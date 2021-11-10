Что посещали туристы в Туле в нерабочие дни

На минувшей неделе в тульских музеях наблюдался наплыв посетителей. В вынужденные выходные и праздничные дни не пустовали и Тульский кремль, и Казанская набережная, и Музейный квартал. Достаточно сказать, что уже к полудню все парковки в центре города были забиты, причем в основном приезжими из других регионов - в ряду из 10 машин тульская была лишь одна. Судя по номерам автомобилей, город оружейников наводнили в основном москвичи и жители Подмосковья, но были гости и из Рязани, Калуги, Липецка. Впрочем, и сами туляки не сидели по домам - машин с местными номерами на улицах тоже было немало.

...Молодая пара в Тульском кремле, судя по зонтикам с гостиничным лейблом, явно из приезжих. Ребята отправились "посмотреть на оружие и самовары" из Москвы. Рассказали, что живут в местной гостинице уже второй день.

- У нас все закрыто, а тут все доступно. Нет проблем с развлечениями, кафе и рестораны работают. Ну когда бы мы еще сюда приехали? А тут, оказывается, все так здорово! - радостно сообщила девушка. Номер в гостинице забронировали за день до поездки, QR-коды у них не спрашивали - ни в гостинице, ни в общепите. Действительно, обязательные проверки QR-кодов в этих заведениях в Тульской области введена лишь с 8 ноября.

- Только в музеях требуют, - смеются мои собеседники, но, посмотрев на меня в маске, на всякий случай тоже надевают. - Тут на набережной такой интересный забор есть - на нем вся история Тулы в картинках. Вдоль него даже экскурсии водят. Мы тоже пристроились к такой группе. Знаете, Тула несколько дней была столицей России. Мы из одной столицы в другую съездили.

Немало туристов и в Музейном квартале. "Здесь как на Тверской!" - возбужденно рассказывает кому-то по телефону женщина. Она только что побывала в тульском филиале Государственного исторического музея и в восторге от выставки к 300-летию Романовых: "Я в Москве в ГИМе уж и не помню, когда была". И еще говорит, что не смогла пройти мимо музея советской игрушки: "Ничего особенного, но так трогательно!" Они с мужем решили посвятить неделю вынужденных выходных поездкам по регионам вокруг Москвы - куда за пару часов доехать можно. Уже были в Калуге, теперь приехали в Тулу на один день.

В ресторанах на Казанской набережной практически всю неделю была полная посадка

- Сейчас дороги хорошие, доехать не проблема. Вечером домой, завтра отдохнем и потом, может, еще куда-нибудь съездим. Дома еще насидимся с этой удаленкой, - поделилась женщина планами.

Как рассказала "РГ" пресс-секретарь музея "Куликово поле", чей филиал также имеется в Музейном квартале, Любовь Котикова, в областном центре в эти дни приезжие ходили в основном мини-группами - до пяти человек. Чаще всего это семьи с детьми, бабушками-дедушками. Людей пенсионного возраста, приехавших из столицы, вообще довольно много. Еще больше гостей на самом Куликовом поле. И тут уже не только самостийные туристы, но и организованные группы. По словам музейщиков, были и заранее заказанные экскурсии, и сборные. И география приезжающих широка: помимо Москвы, музей посетили группы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Липецка и, конечно, из районов Тульской области.

Юлия Осташева с подругой и детьми приехала в Тулу на несколько дней. Она давно переехала в столицу, но здесь у нее живет мама. По ее словам, нерабочие дни решила использовать, чтобы навестить родных.

- У меня мама - учительница, недавно возила класс в музей на Куликово поле. Была в восторге и очень советовала посмотреть. Мы с подругой давно планировали съездить с детьми туда. Вот наконец такой случай представился. Вчера весь день были в музее в Моховом на "куликовке". Понравилось - не то слово. В планах теперь поехать туда не на один день. Остановиться в гостиничном комплексе, побывать на конном дворе в Монастырщине, по полю походить, парного молока детям дать попробовать, - поделилась впечатлениями Юлия.

Подцепить заразу они не опасаются: прививки сделали, а в музее, по ее словам, все в масках, везде стоят санитайзеры, народ дистанцию держит.

Довольны прошедшими днями и тульские рестораторы. Как рассказали в одном из ресторанов на Казанской набережной, практически всю неделю у них была полная посадка. В молодежном креативном пространстве "Искра" также отметили поток как гостей, так и туляков в эти дни.

Комментарий

Ольга Юдакова, главный эпидемиолог Тульской области:

- Сейчас вирус видоизменился, стал более контагиозным. Нерабочие дни - отличная возможность сократить количество контактов с другими людьми и спокойно сделать прививку тем, кто еще не вакцинировался. Любые поездки в эти дни увеличивают риск заражения: очередь на регистрацию в аэропорту или при посадке в автобус - все это нежелательные контакты с другими людьми. В поездке труднее соблюдать противоэпидемические рекомендации: не все соблюдают социальную дистанцию и носят маски. Поэтому от поездок лучше воздержаться. Нерабочие дни прошли, но эта рекомендация остается актуальной.

А как у соседей

В Ярославле, несмотря на некоторые ограничения, минувшая карантинная неделя, совпавшая с большими праздничными выходными, для торговли, общепита и турбизнеса прошла, по всей видимости, весьма успешно. В историческом центре было тесно от автомобилей с номерами других регионов, а у объектов показа - непривычно многолюдно для ноября. Больше всего гостей, судя по авто, приезжало из Москвы и Санкт-Петербурга, но заглядывали в столицу Золотого кольца путешественники из Владимира, Вологды, Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода, Мордовии и даже Томска.

Отнюдь не пустовала у храма Ильи Пророка на Советской площади стоянка для туристических автобусов, регулярно подвозивших сюда очередные группы отдыхающих с масками на подбородках или вообще без оных. Кроме того, небывалым спросом пользовался специализированный местный красный ПАЗик, на котором с этой же стоянки все желающие могли (и могут) отправиться на часовую экскурсию по городским достопримечательностям. 5 ноября, например, на сеанс в 15.40 не попали восемь человек - им просто не хватило мест.

Люди приезжали часто целыми семьями, компаниями. Экскурсовод-частник, ведущий за собой небольшую группу туристов или что-то им рассказывающий, - одна из примет этих по-ноябрьски мрачноватых, но почти по-сентябрьски теплых деньков. На такие группы можно было наткнуться и на Волжской набережной, и на Которосльной, и на любой ярославской улице, находящейся в зоне, охраняемой ЮНЕСКО. При этом тот факт, что "на дворе ковид" и ограничительные меры, не смущал абсолютно никого.

- Погода хорошая, прививка у нас есть, и почему бы не попутешествовать. Оказалось, что приехали очень кстати, на праздник, ведь именно в Ярославле в 1612 году формировалось ополчение Минина и Пожарского. Вот узнали, как это было, - рассказали супруги из Москвы, приехавшие своим ходом.

У кого из гостей прививки были, у кого не было, осталось за кадром. Впрочем, местные жители всю неделю тоже активно отдыхали, в том числе посещали ТЦ и общепит (у корреспондента "РГ" QR-код ни в одном кафе не спросили). А 5 ноября вице-премьер Татьяна Голикова назвала Ярославскую область в числе 10 субъектов РФ, где эпидемиологическая обстановка ухудшилась.