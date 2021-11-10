В Подольске пытались сбыть почти 20 килограммов наркотиков

В Подольске задержали мужчину с крупной партией наркотиков.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в лесополосе микрорайона Львовский сотрудники патрульно-постовой службы заметили автомобиль с подозрительным мужчиной за рулем.

Водитель сильно нервничал, в связи с чем было принято решение провести его досмотр. В кармане брюк был найден сверток с порошкообразным веществом. Кроме того, в машине находились еще 40 пакетов с аналогичных содержимым, а также весы и лопата.

Эксперт установил, что найденное вещество - мефедрон, общей массой почти 20 килограммов.

Выяснилось, что 24-летний ранее судимый житель Москвы через мессенджер получил координаты места, где находится тайник с наркотиками. Порошок он должен был расфасовать и сделать закладки.