В Воронежской области откроют заводы нового формата

Площадки под размещение перспективных производств готовят в сельских районах. Скоро там появятся и новые вакансии. Современной промышленности нужны грамотные специалисты, и в Воронежской области создают условия, для того чтобы местная молодежь могла освоить востребованные профессии. Какие предприятия будут открываться и кто сможет на них работать, рассказали "РГ" в правительстве региона.

Заложить основу

Воронежская область планомерно создает условия для развития промышленности. При создании предприятий, как правило, требуются большие вложения в инфраструктуру - прокладку дорог и инженерных сетей. Поэтому такие расходы частично берет на себя регион.

Так, до конца 2021 года завершится строительство пяти автодорог в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" и еще одной - в индустриальном парке "Масловский". Обе площадки расположены в Новоусманском районе недалеко от Воронежа. Вдоль новых дорог также проложат сети водоснабжения и канализации, ЛЭП и каналы связи. Стоимость работ - без малого 569 миллионов рублей.

Недавно Воронежской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство важнейших коммунальных объектов. Средства - 8,46 миллиарда рублей - выделят из федерального бюджета под три процента годовых. Погасить долг можно будет в течение 15 лет. По инициативе губернатора Александра Гусева деньги пойдут на пять проектов: обустройство новых жилых кварталов в Воронеже, очистные сооружения в Павловске и инфраструктуру для особой экономической зоны "Центр" и индустриального парка "Масловский".

В ОЭЗ появятся железнодорожная ветка, водозабор и станция водоподготовки, объекты электроснабжения, таможенный терминал, новая система видеонаблюдения и разворотная площадка для машин. В "Масловском" проведут электричество к территории для предприятий малого и среднего бизнеса, установят дорожные знаки, сделают стоянки общественного транспорта и пешеходные дорожки.

Хорошим местом для открытия производств обещает стать и бывшая территория Воронежской атомной станции теплоснабжения в микрорайоне Шилово. Комплекс зданий здесь не был достроен и много лет простоял без дела. Теперь бетонную махину разобрали, до конца года площадка будет расчищена.

- "Росатом" предложил безвозмездно передать в областную собственность участок в восемь гектаров с объектами недвижимости, которые там остались. Они могут использоваться под производственные цеха, как и сама территория с фундаментом, который находился под реакторами. Это хорошая инвестиционная площадка: находится близко от Воронежа, обеспечена инженерными сетями, - отметил вице-губернатор Виталий Шабалатов.

Набрать мощность

Тем временем адресная работа с инвесторами уже приносит плоды. В этом году заработали три крупных предприятия: завод по производству сельхозмашин "KUHN Восток" в Рамонском районе, центр продажи и ремонта техники CLAAS "Мировая техника - Кубань" в Новоусманском и завод по производству семян "Танаис Семанс" в Павловске.

- Несмотря на все сложности, мы видим, что экономическая активность в регионе восстанавливается и нарастает. Это позволяет нам делать оптимистичные прогнозы развития. Правительство региона всегда уделяло много внимания инвестиционной активности, созданию благоприятного климата для бизнеса, - подчеркнул глава региона Александр Гусев.

Тем временем адресная работа с инвесторами уже приносит плоды

"KUHN Восток" стал первым в России заводом французской компании - мирового лидера по производству прицепной и навесной сельхозтехники, главного поставщика кормосмесителей и дисковых косилок. В воронежское предприятие вложат три миллиарда рублей. Здесь займутся сборкой самых популярных моделей, востребованных в нашей стране: зерновых и пропашных сеялок, почвообрабатывающих агрегатов, техники для опрыскивания и внесения удобрений. В год планируют делать до 500 машин. При этом будут использоваться российские комплектующие.

- Губернатор объявил для аграриев и промышленников программу "Новой индустриализации", так вот: завод "KUHN Восток" - ее продукт. Задача в том, чтобы и наше машиностроение взаимодействовало с этим заводом. Сюда уже поставляются рамы, есть еще ряд предприятий, которые станут партнерами. По поручению Александра Викторовича Гусева разработана программа, по которой компенсируем нашим аграриям 20 процентов расходов на технику, производимую "KUHN Восток" в Воронежской области, - сообщил зампредседателя правительства региона Виктор Логвинов.

"Новая индустриализация" позволяет снижать себестоимость продукции, что по цепочке приводит к стабилизации цен на продукты питания, выпускаемые воронежскими аграриями.

Другие инвестпроекты, которые реализуются в регионе, предполагают вложение около 30 миллиардов рублей и создание более 2200 рабочих мест. В частности, "Русская олива" строит предприятие по переработке амаранта, "Долина семян" - центр производства, обработки и хранения семян, "Грин Пак" - завод по производству мяса индейки. "Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов" будет выпускать минеральную вату на основе экологически чистого волокна, "Полимертэк" - армированный полимер для дорожного строительства, "Неохим плюс" - нитриловые перчатки. "АгроТехМаш" построит завод сушильного и зернообрабатывающего оборудования.

Обучить кадры

Для новых производств понадобятся сотрудники, а их подготовка требует изменений в системе специального и высшего образования. Поэтому в Воронежской области стимулируют взаимодействие между учебными заведениями и предприятиями.

Одна из форм такого взаимодействия - отраслевые наблюдательные советы по подготовке кадров. Они созданы при региональных департаментах, отвечающих за АПК, строительство, промышленность и другие направления. На заседаниях рассматривают, например, прогнозы кадровых потребностей (в том числе - на новые для рынка труда профессии и специальности), согласовывают контрольные цифры приема в ссузы. На ближайшие три года наибольшее количество мест предоставлено для будущих специалистов в сферах информационных технологий, промышленности, сельского хозяйства и услуг.

В рамках проекта "Новая индустриализация" были сформированы запросы на подготовку кадров - с учетом текущей потребности предприятий и заявок инвесторов. Количество выпускников в регионе в ближайшие годы будет достаточным, чтобы покрыть запросы бизнеса.

"С учетом интересов потенциальных работодателей в системе профессионального образования существенно обновлена инфраструктура. Создан Центр опережающей профподготовки, закуплено оборудование в 37 мастерских по компетенциям в сферах сельского хозяйства, промышленности, IT, медицины, строительства и других. На базе техникумов действует 18 учебных центров профессиональных квалификаций, преподаватели обучены для работы с новейшей техникой", - сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Учебные программы в колледжах и техникумах в обязательном порядке изменяют под конкретные потребности предприятий. Работодатели могут заключать со студентами договоры о целевом или дуальном обучении, оплачивать сотрудникам краткосрочные курсы переподготовки или повышения квалификации (в ряде случаев такое образование можно получить и за счет бюджета). Чтобы выявить лучших учеников и пригласить их в штат, компании организовывают практику или стажировки, присылают своих экспертов на экзамены или чемпионат "Молодые профессионалы".

Интересный опыт сотрудничества бизнеса и системы образования накоплен в Бобровском районе. Для обеспечения кадрами завода сельхозтехники, который возводит там чешская компания "Агрострой Пелгримов", были открыты новые направления в Хреновском лесном колледже имени Г. Ф. Морозова. Предприятие оснастило мастерскую новейшим оборудованием (в частности, сварочным роботом) и современными рабочими местами. Лучшие студенты ежегодно проходили двухнедельную стажировку в Чехии. Результат - 75 готовых специалистов.

Аналогичные процессы идут и в вузах. К примеру, "KUHN Восток" договорился с местным аграрным университетом - будет принимать студентов на стажировку с перспективой трудоустройства. Привлекать практикантов из ВГАУ обещает и центр "Мировая техника - Кубань". Для повышения квалификации сервисных инженеров на предприятии оборудованы учебные аудитории.

Справка "РГ"

В 2021 году численность безработных в Воронежской области снизилась. По данным выборочного обследования Росстата, в августе их было 40,6 тысячи, что на 23 процента меньше, чем в конце прошлого лета. На 1 октября в качестве безработных были официально зарегистрированы 15,2 тысячи воронежцев. При этом вакансий, открытых работодателями, было 24,7 тысячи. Традиционно много мест для подсобных рабочих, уборщиков, водителей, операторов котельных, продавцов и грузчиков. Востребованы слесари, сварщики, монтеры, овощеводы, швеи, операторы оборудования на фермах и пищевых производствах. Среди специалистов с высшим образованием - врачи, медсестры, учителя.

Уровень безработицы в регионе, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составляет всего 3,4 процента (годом ранее было 4,5). С января по сентябрь в службу занятости обратились 56,2 тысячи человек - почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Примерно половину удалось трудоустроить.