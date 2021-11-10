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10.11.2021 09:50
Рубрика: Общество

В воронежском концертном зале начался прием пациентов с COVID-19

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 255(8606)
Центр первичного осмотра при подозрении на ковид открыли в Воронеже в здании Концертного зала (ВКЗ) на Советской площади. Культурные мероприятия там не проводятся. Власти региона запретили деятельность концертных организаций в начале октября. Бригады медиков дежурят в ВКЗ ежедневно с восьми утра до восьми вечера.
Информация обо всех принятых поступает в территориальные поликлиники. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Информация обо всех принятых поступает в территориальные поликлиники. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Информация обо всех принятых поступает в территориальные поликлиники. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Это поможет частично разгрузить районные поликлиники: люди жалуются на длинные очереди, невозможность дозвониться в регистратуру и оперативно вызвать врача на дом. В Воронежском концертном зале готовы принимать горожан с высокой температурой, слабостью, одышкой, болями в груди и другими симптомами коронавирусной инфекции. Обязательное требование - добираться пешком или на личном транспорте. В противном случае пациентам рекомендуют идти в ближайшую к дому поликлинику.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Информация обо всех принятых пациентах поступит в территориальные поликлиники. При наличии показаний людей будут направлять на КТ легких в главный корпус диагностического центра, до него менее полутора километров. Тем, у кого диагностируют COVID-19, тут же оформят больничный и выдадут лекарства. При тяжелом течении заболевания направят в стационар.

Ранее в Воронеже уже открыли ковидные медпункты в школах N 34 и 75. Как пояснили в мэрии, отдельным поликлиникам не хватает помещений для первичного осмотра и взятия анализов, в том числе на ковид. В школах же, которые все равно закрыты на каникулы, есть лицензированные медкабинеты - их и решили задействовать. "Дезинфекция и уборка выполняются ежедневно. После завершения в медкабинетах работы врачей помещения будут должным образом обработаны", - заверили в администрации Воронежа. Не исключено, что под первичный прием пациентов отведут и другие школы либо, например, дома культуры. Однако вопрос открытия там ковидных отделений больниц пока не рассматривается. Для этих целей в городе уже освобождены геронтологический центр и санаторий.

Это поможет частично разгрузить районные поликлиники

Чтобы помочь медикам, активные воронежцы объявили через соцсети набор волонтеров, готовых принимать звонки в регистратурах поликлиник или развозить врачей на вызовы на личных авто. Работу координирует настоятель Тихвино-Онуфриевского храма протоиерей Николай Лищенюк.

Тем временем

Полсотни регионов РФ - в том числе 10 представителей Центрального округа - получат из федерального бюджета свыше пяти миллиардов рублей на покупку 157 концентраторов кислорода для ковидных стационаров. Медицинский газ используется при лечении больных с дыхательной недостаточностью. Аппараты производят более одной тысячи литров кислорода в минуту. Суммы, выделяемые регионам, разнятся. Значение имеют текущая обеспеченность местных больниц аппаратурой и количество пациентов, которым нужна кислородная поддержка. Если судить по размерам трансфертов, то самыми проблемными выглядят Белгородская и Ярославская области - им правительство РФ направит по 161,2 миллиона рублей. Однако там летальность пациентов с ковидом ниже, чем, скажем, в Тульской или Смоленской областях. При этом Туле дополнительного финансирования на закупку концентраторов не достанется, а Смоленск - наряду с Орлом, Костромой, Тверью, Владимиром, Брянском и Воронежем - получит примерно 64,5 миллиона. Ивановской области выделят около 97 миллионов рублей. Производители медицинского кислорода, в свою очередь, получат из госказны почти полмиллиарда рублей на закупку криогенных воздухоразделительных установок. Оборудование нового поколения позволяет выпускать до 140 тонн газа в сутки - на 10 процентов больше, чем могут делать аппараты предыдущего поколения.

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