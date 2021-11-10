Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил возможность того, что в регионе будет введена обязательная вакцинация от коронавируса - по крайней мере, для граждан из групп риска.

"У нас сегодня 650 больных находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это абсолютный рекорд, в предыдущий подъем заболеваемости максимально было 580. Поэтому все возможно", - ответил он на вопрос об обязательной вакцинации в эфире телеканала "Россия 1".

Но глава региона подчеркнул также, что областные власти сегодня видят рост вакцинации и без всякой обязаловки - в прививочные пункты потянулись жители, которые больше года раздумывали, нужна ли им искусственная защита от вируса.