Жителей столичного региона ожидает самый холодный день недели

Столичная погода перестраивается на зимний лад. На этой неделе в Москве и Подмосковье ночью будут уже первые заметные морозы.

Среда вообще станет самым холодным днем недели. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, которые приводит агентство ТАСС, днем температура в столице не превысит 0 градусов, по области - до 3 градусов мороза. Зато не ожидается осадков, так как погоду будет определять антициклон.

В четверг уже немного потеплеет - будет до +2…+4 градусов днем. Примерно такая же погода ожидается и в пятницу. В субботу - 0…+5 днем. Ночью до -5. В воскресенье днем не выше +2 градусов. В выходные прогнозируется небольшой снег. Существенного потепления синоптики пока не обещают.