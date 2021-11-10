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Рубрика: Общество

Жителей столичного региона ожидает самый холодный день недели

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Столичная погода перестраивается на зимний лад. На этой неделе в Москве и Подмосковье ночью будут уже первые заметные морозы.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя

Среда вообще станет самым холодным днем недели. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, которые приводит агентство ТАСС, днем температура в столице не превысит 0 градусов, по области - до 3 градусов мороза. Зато не ожидается осадков, так как погоду будет определять антициклон.

В четверг уже немного потеплеет - будет до +2…+4 градусов днем. Примерно такая же погода ожидается и в пятницу. В субботу - 0…+5 днем. Ночью до -5. В воскресенье днем не выше +2 градусов. В выходные прогнозируется небольшой снег. Существенного потепления синоптики пока не обещают.

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